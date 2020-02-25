هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 06:30 م

دخان يتصاعد بعد غارة جوية لطيران النظام السوري على قرية النيرب في محافظة ادلب في 25 شباط/فبراير 2020

استعادت قوات النظام السوري الثلاثاء السيطرة على بلدة كفرنبل جنوب محافظة إدلب حيث قتل عشرون مدنيا في قصف للنظام، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد ان تسعة اطفال هم بين قتلى الضربات الجوية والقصف المدفعي الذي استهدف مدينة ادلب وبلدتي بنش ومعرة مصرين.

وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن فرانس برس ان "عشرة مدنيين بينهم ستة اطفال قضوا في ضربات جوية للنظام السوري على بلدة معرة مصرين في محافظة ادلب فيما قتل ستة مدنيين في مدينة ادلب بينهم تلميذ وثلاثة مدرسين في قصف مدفعي استهدف مدارس عدة".

واضاف ان "اربعة مدنيين اخرين بينهم ام وولداها قضوا في قصف استهدف بلدة بنش".

ونددت منظمة سيف ذي تشيلدرن غير الحكومية بمقتل المدنيين في بنش داعية الى تحييد المدارس.

وقالت مديرة المنظمة صونيا كوش "يجب ان تكون المدارس ملاذا للاطفال حتى في منطقة نزاع".

واضافت ان "هجمات اليوم هي مؤشر اخر الى ان المعارك في شمال غرب سوريا بلغت مستوى كارثيا من العنف بحق الاطفال والمدنيين".

وتابعت ان المدنيين "يواجهون رعبا يوميا (...) لا مكان آمنا حتى المدرسة".

ونبهت الامم المتحدة الاثنين الى ان المعارك تدنو "في شكل خطير" من مخيمات اللاجئين ما قد يؤدي الى "حمام دم".

وفي جنيف، اعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الثلاثاء عن "قلقها البالغ" بازاء الوضع.

الى ذلك، قال المرصد ان قوات النظام "واصلت قضم المناطق في ريف إدلب الجنوبي، بعد تمهيد بري وجوي، وتمكنت (...) من السيطرة على بلدة كفرنبل، وسط قصف بري وجوي مكثف"، موضحا "انها تكون بذلك قد سيطرت على 19 قرية وبلدة في أقل من 48 ساعة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، افاد المرصد بمقتل 19 مدنيا في قصف للنظام طاول مدينة ادلب وبلدتي بنش ومعرة مصرين اللتين تبعدان حوالى 55 كلم شمال كفرنبل.

وباتت كفرنبل تحت سيطرة المعارضة السورية العام 2012 بعد نحو عام من بدء الانتفاضة السلمية ضد النظام السوري والتي سرعان ما تعرضت للقمع.

وضمت البلدة ناشطين معروفين مناهضين لدمشق بينهم رائد فارس وحمود الجنيد اللذان قتلا بايدي مسلحين مجهولين في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وباتت قوات النظام تسيطر على نحو نصف محافظة ادلب التي شنت عليها في كانون الاول/ديسمبر هجوما واسع النطاق باسناد جوي روسي.

ورفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء الدعوات الى وقف اطلاق النار في ادلب، معتبرا ان ذلك سيكون "استسلاما للارهابيين".

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