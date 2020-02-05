هذا المحتوى تم نشره يوم 05 فبراير, 2020 11:53 ص

صورة وزعها المكتب الاعلامي للرئاسة التركية للرئيس رجب طيب اردوغان متحدثا للصحافيين في المطار باسطنبول قبيل مغادرته الى الجزائر في 26 كانون الثاني/يناير 2020.

دخلت قوات النظام الأربعاء مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في شمال غرب سوريا، بعد ساعات من امهال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دمشق حتى نهاية الشهر الحالي لسحب قواتها من محيط نقاط مراقبة أقامتها أنقرة في المنطقة التي شهدت مواجهات غير مسبوقة بين الطرفين أججت التوتر مع موسكو.

ويخشى أن يؤدي التصعيد بين أنقرة ودمشق بعد تبادل لإطلاق النار خلف أكثر من 20 قتيلاً الإثنين إلى تدهور أكبر للوضع المضطرب في محافظة إدلب، التي تتعرض لتصعيد عسكري دفع نصف مليون مدني إلى النزوح في الشهرين الماضيين.

ويعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً بعد ظهر الخميس لمناقشة تطورات إدلب، فيما حذرت ثمان من كبرى منظمات الإغاثة الدولية، في نداء عاجل وجهته الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار، محذرة من "كارثة إنسانية" مع فرار مئات الآلاف من المدنيين من العمليات العسكرية.

ودخلت قوات النظام السوري الأربعاء، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، و"بدأت تمشيط أحياءها بعد انسحاب مئات من مقاتلي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل متحالفة معها إلى قرية شمالها".

وجاء انسحاب المقاتلين بعد تطويق قوات النظام المدينة التي فرغت من سكانها خلال الأسابيع الأخيرة من ثلاث جهات، وفق ما أورد الاعلام السوري الرسمي.

وتحظى سراقب بموقع استراتيجي كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان محافظات سورية عدة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن قوات النظام "توشك على السيطرة على كامل الطريق الدولي" الذي يُعرف باسم"أم فايف"، ويربط محافظة حلب شمالاً بالعاصمة جنوباً. ويتفرّع عنه طريق آخر يُعرف باسم "أم فور" يربط إدلب بمحافظة اللاذقية الساحلية.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل أن وحدات الجيش باتت "تشرف نارياً على نقطة التقاء" الطريقين.

وياتي تقدم قوات النظام بعد أسبوع من المعارك العنيفة والقصف في محيط المدينة، إثر سيطرتها الأربعاء الماضي على مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، تصعّد قوات النظام بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها، تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون من محافظات أخرى، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام وحلفاؤها. كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.

- "إراقة دماء" -

وتخضع المنطقة لاتفاق أبرمته روسيا أبرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للفصائل في سوتشي في أيلول/سبتمبر 2018، نشرت بموجبه أنقرة 12 نقطة مراقبة. وأرسلت في الأيام الأخيرة تعزيزات جديدة تمركزت في محيط سراقب، لم يتضح مصيرها مع تقدم قوات النظام بحسب المرصد.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء في خطاب في أنقرة "تقع اثنتان من نقاط المراقبة الاثنتي عشرة التابعة لنا خلف خطوط النظام. نأمل أن ينسحب بعيداً عن مراكز المراقبة هذه قبل نهاية شباط/فبراير. وإذا لم ينسحب النظام، فان تركيا ستتكفل ملزمة بذلك".

والنقطتان هما مورك والصرمان، جنوب شرق مدينة إدلب.

وشهدت المنطقة توتراً الاثنين مع قصف القوات السورية موقعين تركيين، موقعة ثمانية قتلى أتراك بينهم خمسة جنود، وفق أنقرة التي ردّت بقصف مواقع سورية موقعة 13 قتيلاً، وفق المرصد.

ووصف إردوغان الهجوم على قواته بأنه يشكل "منعطفاً" في النزاع السوري، مضيفاً "لن نسمح للأمور بان تستمر كما كانت في السابق، بعدما تمت إراقة دماء جنود أتراك".

وأضاف "سنرد بدون أي انذار على أي هجوم جديد ضد عسكريينا أو ضد المقاتلين (السوريين) الذين نتعاون معهم".

في دمشق، ندّد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية بتصريحات اردوغان، ونقل عنه الاعلام الرسمي ان "ما يقوم به أردوغان هو حماية أدواته من المجموعات الإرهابية التي قدم لها وما يزال مختلف أشكال الدعم".

واعتبر أن تصريحات "رأس النظام التركي تؤكد مجدداً نهج الكذب والتضليل والمراوغة الذي يحكم سياساته وعدم احترامه لأي التزام أو اتفاق سواء في إطار استانا أو تفاهمات سوتشي أو موجبات اتفاق أضنه".

وسيطرت قوات النظام على أكثر من ثلاثين بلدة وقرية في إدلب منذ يوم أمس. وتتزامن المعارك مع قصف سوري وروسي تسبب بمقتل خمسة مدنيين، ثلاثة منهم من عائلة واحدة قرب مدينة إدلب.

في المقابل، قتل أربعة مدنيين وأصيب سبعة آخرين الأربعاء في مدينة حلب، وفق وكالة سانا، جراء قذائف أطلقتها الفصائل المقاتلة المتمركزة في ريف حلب الغربي.

- توتر روسي تركي -

وتسبّب النزاع السوري منذ اندلاعه عام 2011 بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأرغم أكثر من نصف سكان البلاد الذين كانوا يعدون أكثر من 20 مليون نسمة قبل الحرب على النزوح أو اللجوء خارج البلاد.

ويشكل الوضع في إدلب مصدر قلق خاص لأنقرة التي تخشى من تدفّق موجة جديدة من اللاجئين إلى أراضيها، يضافون إلى أكثر من 3,5 مليون سوري على أراضيها.

وعززت تركيا وروسيا تعاونهما منذ عام 2016، لتثبتا أنهما لاعبان رئيسيان في سوريا.

منذ الهجوم على القوات التركية الاثنين، انتقد اردوغان مرارًا روسيا لعدم ممارسة ضغوط كافية على حكومة الأسد. ودعا الأربعاء روسيا إلى "فهم حساسياتنا في سوريا بصورة أفضل".

وإذا كانت المواجهة التركية السورية قد تسببت في توتير العلاقات بين أنقرة وموسكو، فإن المحللين يرون أن البلدين سيكونان قادرين على تجنب أزمة مفتوحة.

وقالت جنى جبور المتخصصة في الدبلوماسية التركية في معهد العلوم السياسية في باريس لوكالة فرانس برس "سيكون البلدان قادرين على التفريق بين التوترات العرضية والحفاظ على تعاونهما في المجالات الرئيسية، ولا سيما الطاقة والدفاع".

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