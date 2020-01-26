هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2020 08:00 ص

صورة التقطت بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 تظهر الخيام في مخيم للنازحين السوريين قرب الحدود مع تركيا

حققت قوات النظام تقدماً جديداً في شمال غرب سوريا وباتت على بعد مئات الأمتار فقط عن مدينة معرة النعمان الاستراتيجية، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وأفاد المرصد أن قوات النظام سيطرت خلال الساعات الـ24 الماضية على سبع بلدات رئيسية على بعد بضع مئات الامتار من مدينة معرة النعمان التي يسيطر عليها جهاديون.

ومحافظة إدلب اضافة الى مناطق في محافظات حلب وحماه واللاذقية المجاورة تشكل آخر معقل يخرج عن سيطرة الحكومة السورية التي عبرت مرارا عن عزمها استعادة هذه المناطق.

وتهيمن جبهة تحرير الشام الجهادية (القاعدة سابقا) على المنطقة، كما توجد فيها فصائل معارضة.

ومدينة معرة النعمان استراتيجية خصوصا أنها تقع على الطريق السريع الدولي الرابط بين حلب والعاصمة دمشق.

وأفاد المرصد السوري أن قوات النظام سيطرت خلال الساعات الـ24 الماضية على سبع بلدات رئيسية في محيط مدينة معرة النعمان، الواقعة على هذا الطريق الدولي.

وقد وصلت بذلك، وفق المرصد، إلى "مشارف المدينة وباتت تبعد عنها مئات الأمتار فقط، كما قطعت نارياً جزءاً من الطريق الدولي".

وكتبت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة السورية، في عددها الاحد أن الجيش بات "قاب قوسين من معرة النعمان" التي "غدت أبوابها مشرعة" لدخوله وللتقدم إلى أجزاء من الطريق الدولي.

وبالتوازي مع التقدم باتجاه معرة النعمان، تخوض قوات النظام اشتباكات عنيفة في مواجهة هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى غرب مدينة حلب.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة على الجبهتين يرافقها قصف جوي روسي وسوري، وقد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري تأكيده أن أعمال الجيش في إدلب وغرب حلب "ستشمل عمليات ميدانية كاسحة لا تتوقف قبل اجتثاث ما تبقى من الإرهاب المسلح بكل مسمياته وأشكاله".

ودفع التصعيد منذ كانون الأول/ديسمبر بنحو 350 ألف شخص إلى النزوح من جنوب إدلب باتجاه مناطق أكثر أماناً في الشمال، وفق الأمم المتحدة. وباتت مدينة معرة النعمان شبه خالية من السكان.

ومنذ سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة على كامل المحافظة في العام 2015، تصعد قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات برية تحقق فيها تقدماً وتنتهي عادة بالتوصل الى اتفاقات هدنة ترعاها روسيا وتركيا.

وسيطرت قوات النظام خلال هجوم استمر أربعة أشهر وانتهى بهدنة في نهاية آب/أغسطس على مناطق واسعة في ريف المحافظة الجنوبي، أبرزها بلدة خان شيخون الواقعة أيضاً على الطريق الدولي.

ونددت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاحد بتصعيد العنف في محافظتي ادلب وحلب.

وكتبت في تغريدة "كل يوم يجبر آلاف الاشخاص على الفرار وعلى رحلة محفوفة بالمخاطر دون التمكن من إيجاد مأوى ومع قليل من الزاد ورعاية طبية ضعيفة (..) كل ما يريدونه هو ان يعيشوا هم وابناؤهم".

ويبدو ان اتفاق وقف اطلاق النار المبرم في كانون الثاني/يناير من موسكو بات حبرا على ورق.

وأكد النظام السوري الذي استعاد أكثر من 70 بالمئة من أراضي البلاد، مرارا تصميمه على استعادة ادلب حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وخلف النزاع في سوريا منذ 2011 أكثر من 380 الف قتيل بينهم أكثر من 115 الف مدني اضافة الى ملايين النازحين واللاجئين.

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