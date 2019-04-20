هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2019 12:37 م

مسلحون تابعون لحكومة الوفاق الوطني الليبية في 18 نيسان/ابريل 2019 بعد اعلانهم السيطرة على العزيزية جنوب العاصمة الليبية

أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني ومقرها في العاصمة الليبية طرابلس السبت عن بدء هجوم مضاد في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، في حين أعلنت قوات المشير خليفة حفتر تقدمها في العاصمة.

وقال مصطفى المجعي المتحدث باسم العملية العسكرية لحكومة الوفاق لوكالة فرانس برس "لقد بدأنا مرحلة الهجوم وصدرت الأوامر في ساعات الصباح الاولى للتقدم وكسب مزيد من الأراضي".

اشتدت المعارك في طرابلس حيث سمع إطلاق كثيف للقذائف في عدة أحياء بعد أيام من المعارك الخفيفة لم تتح لأي من المعسكرين تغيير المعطيات على الأرض.

من جانبه قال رضا عيسى وهو متحدث آخر باسم قوات حكومة الوفاق أنه "بعد عملية تنسيق بدأت قواتنا عمليات هجوم واسعة" خصوصا على جبهات وادي الربيع والسواني وعين زارة جنوب العاصمة الليبية.

ورفض محمد قنونو المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق تقديم المزيد من التفاصيل عن الهجوم مؤكدا أنه سيتم تقديم عرض مفصل آخر النهار.

بيد أنه أشار الى شن سبع غارات جوية على مواقع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر خصوصا في جنوب غريان التي تبعد مئة كلم جنوب طرابلس وضد قاعدة الوطية الجوية الابعد بخمسين كلم.

في المقابل أعلن مكتب الاعلام في "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، عبر موقعه على فيسبوك، أن قواته "تبسط سيطرتها على عدة مواقع جديدة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس" مضيفا "قواتنا تتقدم .. فيما تنسحب ميليشيات الوفاق وتتقهقر في جميع المحاور".

وأشار الى وصول تعزيزات عسكرية لمختلف محاور القتال "لحسم المعركة في أقرب وقت".

وأضاف أنه "بعد تقدم قواتنا المسلحة في جميع محاور القتال (..) ميليشيات مصراتة تطلق طائراتها الحربية لاستهداف المدنيين في غريان ومزدة في محاولة لمنع تقدم الجيش إلى وسط العاصمة".

خلفت المعارك التي بدأت قبل أسبوعين 213 قتيلا على الاقل وأكثر من الف جريح، بحسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.

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