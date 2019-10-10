هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 10:26 ص

الدخان يتصاعد من مدينة رأس العين السورية بعيد تعرضها لقصف تركي في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر 2019

في اليوم الثاني من بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، تواصل قوات سوريا الديموقراطية التصدي للهجوم التركي على مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا، حيث تخوض معارك عنيفة في ظل قصف تركي مكثف يثير الخشية من حدوث أزمة إنسانية جديدة مع نزوح عشرات آلاف المدنيين.

وبعد ساعات من قصف عنيف تخللته غارات جوية محدودة، أعلنت أنقرة ليل الأربعاء بدء هجومها ضد المقاتلين الأكراد، في خطوة جاءت بعد ما بدا أنه أشبه بضوء أخضر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سحب جنوداً أميركيين من نقاط حدودية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي بطلب من دول أوروبية عدّة اجتماعاً مغلقاً طارئاً الخميس لبحث الهجوم التركي، في وقت ردّ الرئيس رجب طيب إردوغان على موجة الانتقادات الدولية الواسعة مهدداً أوروبا بإرسال 3,6 مليون لاجئ سوري لديه باتجاه حدودها.

وتدور الخميس اشتباكات عنيفة على محاور عدة في شمال شرق سوريا، تتركز في منطقتي رأس العين في ريف الحسكة الشمالي وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي، وفق ما أفادت قوات سوريا الديموقراطية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنت طائرات تركية غارات على المنطقة الممتدة بين رأس العين وتل أبيض تزامناً مع قصف مدفعي كثيف، وفق المرصد الذي أشار إلى أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها تمكنت من إحراز تقدم ميداني محدود.

وأحصى المرصد منذ الأربعاء مقتل ثمانية مدنيين و19 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية جراء الهجوم.

وأفاد مراسل فرانس برس في المكان أن ثلاثة أشخاص اصيبوا بجروح، أحدهم اصابته خطرة، إثر سقوط قذائف على مبنى حكومي في مدينة اقجة قلعة التركية المقابلة لبلدة تل أبيض السورية.

وقال مصدر إعلامي في قوات سوريا الديموقراطية لوكالة فرانس برس الخميس "لم تتوقف محاولات التوغل" للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، "من شرق رأس العين إلى غرب تل أبيض".

وكانت قوات سوريا الديموقراطية أعلنت في وقت سابق تصديها لمحاولات توغل في المنطقتين.

وشاهد مراسل فرانس برس حافلات محملة بمقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية كانت في طريقها إلى جبهات القتال.

والمنطقة الممتدة من تل أبيض غرباً إلى رأس العين شرقاً ذات غالبية عربية. وتوقّع محللون في وقت سابق أن يقتصر الهجوم التركي على هذه المنطقة في مرحلة أولى.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن العملية العسكرية "مستمرة وفق الخطة بنجاح"، مشيرة إلى السيطرة على "أهداف" لم تحددها.

وتهدف أنقرة من الهجوم، الذي ندّدت به دمشق وحليفتاها طهران وموسكو، إلى إقامة منطقة آمنة تعيد إليها قسماً كبيراً من اللاجئين السوريين على أراضيها.

ودعا الأكراد، الذين يمتلكون خبرة قتالية، واشنطن إلى فرض حظر جوي من شأنه أن يساعدهم في التصدي للهجوم التركي.

وتلقى ترامب انتقادات واسعة اتهمته بالتخلّي عن المقاتلين الأكراد الذين شكّلوا شريكاً رئيسياً لبلاده في دحر تنظيم الدولة الإسلامية، وفقدوا وفق تقديراتهم 11 ألف مقاتل في المعارك ضده.

- "يوم مرعب" -

وأسفر الهجوم منذ الأربعاء عن حركة نزوح واسعة، وأحصى المرصد فرار أكثر من 60 ألف مدني من مناطق حدودية باتجاه مدينة الحسكة جنوباً ومحيطها.

وشاهد مراسل فرانس برس مدنيين من نساء ورجال وأطفال في سيارات وشاحنات صغيرة يفرون باتجاه الحسكة.

وقال ريزان محمد (33 عاماً) لفرانس برس أثناء فراره وعائلته من مدينة القامشلي التي طالها القصف المدفعي ليلاً، "البارحة كان يوماً مرعباً"، مضيفاً "نتوجه إلى الريف خشية من تجدد القصف واشتداد المعارك، لم نعد نشعر بالأمان".

وأبدت دول أوروبية عدة قلقها البالغ من تداعيات الهجوم على مواصلة المعركة ضد خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، ومن احتمال أن يُسهم في انتعاشه مجدداً مع انصراف المقاتلين الأكراد إلى مواجهة تركيا. ووجهت انتقادات لاذعة لإردوغان.

إلا أن الأخير وفي خطاب ألقاه في أنقرة الخميس، خاطب منتقديه لا سيما الاوروبيين بالقول "أيها الاتحاد الأوروبي، تذكر: أقولها مرة جديدة، إذا حاولتم تقديم عمليتنا على أنها اجتياح، فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3,6 مليون مهاجر" سوري.

وأعلنت الإدارة الكردية الخميس أن القصف التركي الأربعاء طال سجناً يقبع فيه جهاديون أجانب في مدينة القامشلي، فيما ذكر المرصد أن القصف استهدف محيطه.

وهذا ثالث هجوم تشنّه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أوّل في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت خلاله على منطقة عفرين الكردية.

وتُعدّ أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، "إرهابية"، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود.

- متى ستتوقف؟ -

وبرغم إصرارها على القتال، يرى محللون أن قوات سوريا الديموقراطية لن تتمكن من صد هجوم يمتد على مناطق حدودية واسعة خصوصاً في ظل قصف جوي يستهدفها.

ويقول الباحث في مركز الأمن الأميركي الجديد نيكولاس هيراس لفرانس برس "تركيا والفصائل السورية معها ستخرق دفاعات قوات سوريا الديموقراطية وتشكل ثغرة فيها"، لكن السؤال الأساسي بالنسبه إليه "يكمن في معرفة إلى أي مدى ستتقدم تركيا قبل أن توقفها الأطراف الدولية والإقليمية".

وبدأت العملية التركية الأربعاء بعد يومين من سحب واشنطن بين 50 ومئة جندي من نقاط حدودية بقرار من ترامب، ما أثار انتقادات واسعة من سياسيين أميركيين بينهم كبار الجمهوريين، إذ اعتُبر بمثابة تخلٍ عن الأكراد، الأمر الذي نفاه الرئيس الأميركي واعتبر الأربعاء الهجوم التركي "فكرة سيئة".

وانتقدت دول غربية وإقليمية الهجوم التركي.

ودعت إيران، حليفة دمشق والتي تقود إلى جانب روسيا وتركيا مساعي للعملية السياسية، الخميس أنقرة إلى "وقف فوري".

واعتبرت طهران أن الحل يكمن في انتشار قوات النظام في هذه المنطقة، كما دعت روسيا إلى مفاوضات بين الأكراد ودمشق، الأمر الذي رحبت به الإدارة الذاتية الكردية.

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