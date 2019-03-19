هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 02:51 م

صورة مأخوذة من فيديو نشرته وكالة أنباء هاوار في 16 كانون الثاني/يناير 2019 من موقع التفجير الانتحاري في مدينة منبج شمال سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الثلاثاء توقيف أشخاص يُشتبه بتورطهم في هجوم انتحاري تبناه تنظيم الدولة الإسلامية قبل شهرين واستهدف دورية للتحالف الدولي وسط مدينة منبج، ما أدى الى مقتل 19 شخصاً بينهم أربعة أميركيين.

وأفاد مدير المركز الإعلامي في قوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي في تغريدة عن "القبض على مجموعة من المشتبه بتورطهم في تفجير منبج".

وقال إن توقيفهم تمّ بعد عمليات التعقب من قبل قوات سوريا الديموقراطية على أن "تُنشر نتائج التحقيق الجاري في وقت لاحق".

وقتل 19 شخصاً بينهم عسكريان أميركيان وموظف أميركي مدني ومتعاقد مع البنتاغون في هجوم انتحاري في 16 كانون الثاني/يناير استهدف مطعماً في وسط مدينة منبج في محافظة حلب شمالاً.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في اليوم ذاته الهجوم. وأفادت وكالة أعماق الدعائية التابعة له في بيان نقلته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام عن "هجوم استشهادي بسترة ناسفة يضرب دورية للتحالف الدولي" في منبج.

ويسيطر مقاتلون عرب وأكراد، ينضوون في صفوف مجلس منبج العسكري، التابع لقوات سوريا الديموقراطية على المدينة حيث يوجد بداخلها ومحيطها مقرات لقوات التحالف لا سيما الأميركية.

وكان هذا الهجوم الأعنف ضد القوات الأميركية، منذ بدء التحالف توجيه ضرباته في سوريا منذ العام 2014. ووقع بعد اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره سحب كافة قواته من شمال سوريا بعدما حققت هدفها بـ"الحاق الهزيمة" بتنظيم الدولة الإسلامية على حد قوله.

وأعلن البيت الأبيض الشهر الماضي أن الجيش الأميركي سيبقي نحو مئتي جندي في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب، كقوة "حفظ سلام".

وتقدم قوات التحالف الدولي الدعم لقوات سوريا الديموقراطية التي تخوض آخر معاركها ضد التنظيم في شرق سوريا.

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