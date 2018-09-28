قوة مجموعة الساحل تنقل مقرها من سيفاري الى باماكو
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جندي مالي يتولى الحراسة في 30 ايار/مايو 2018 امام مقر قيادة قوة دول مجموعة الساحل في سافاري بوسط مالي.(afp_tickers)
تم نقل مقر قيادة قوة مجموعة الساحل الذي تعرض لاعتداء في 29 حزيران/يونيو 2018 من سيفاري وسط مالي الى العاصمة باماكو وذلك بقرار من قيادة القوة، وفق ما علم الجمعة من مصادر متطابقة.
وقال مصدر قريب من هذه المنظمة التي توجد امانتها العامة في نواكشوط وتضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد ان قائد القوة الجنرال الموريتاني حنانة ولد سيدي "يعمل الان مع فريقه في باماكو".
واضاف المصدر "باعتباره جهاز تنسيق يتعين ان يكون مقر هذه القوة في المكان الذي تكون فيه الاتصالات افضل".
وفي بيان قالت القيادة الفرنسية ايضا ان الجنرال ولد سيدي "قرر اقامة مكرز قيادته في باماكو وينوي استئناف العمليات في اقرب الآجال".
وتابعت ان قوة برخان الفرنسية التي تطارد المتطرفين الاسلاميين في الساحل أيضا "ستواصل دعم القوة المشتركة" لدول الساحل.
وفي غضون عام حصلت القوة على 80 بالمئة من عديدها المقرر (خمسة آلاف رجل) وشنت بعض العمليات بدعم مباشر ولوجستي من قوة برخان، لكنها في الواقع لم تشتبك فعليا حتى الآن مع المسلحين المتطرفين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب