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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 03:01 م 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:01

جندي مالي يتولى الحراسة في 30 ايار/مايو 2018 امام مقر قيادة قوة دول مجموعة الساحل في سافاري بوسط مالي. (afp_tickers)