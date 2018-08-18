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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أغسطس, 2018 08:59 ص 18 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:59

آليات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في بلدة رميلان في محافظة الحسكة السورية في 05 حزيران/يونيو 2018

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن التحالف العربي الكردي المدعوم من واشنطن صد هجوما لتنظيم الدولة الإسلامية على مبان تضم جنودا فرنسيين وأميركيين في موقع نفطي كبير في شرق سوريا.

وصرح المرصد ان الهجوم استهدف مساء الجمعة حقل العمر النفطي أحد أهم حقوق النفط في سوريا في شرق محافظة دير الزور.

وقال إن "حقل العمر الواقع في القطاع الشرقي من ريف دير الزور شهد عمليات استنفار من قبل قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية، وذلك على خلفية هجوم +انغماسي+ لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية على الحقل".

وأوضح مدير المرصد عمر عبد الرحمن أن مسلحي "داعش دخلوا الحقل"، مشيرا إلى أن "القتال (جرى) حول المساكن والهجوم كان على مساكن الحقل التي تضم قوات تحالف وفيها قيادات قوات سوريا الديموقراطية"، التحالف العربي الكردي المدعوم من الولايات المتحدة.

وأضاف أن "ما لا يقل عن سبعة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية قتلوا" في "الاشتباكات العنيفة بين انغماسيي التنظيم من جهة، وقوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، منذ بدء الهجوم ليل أمس (الجمعة) وحتى فجر اليوم السبت".

ويضم التحالف الدولي عددا من الدول الغربية بينها فرنسا، وكذلك العربية ويتدخل خصوصا بغارات جوية ضد التنظيم الجهادي في سوريا والعراق المجاور.

وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية على حقل العمر النفطي في تشرين الأول/اكتوبر الماضي. وقال عبد الرحمن إن "هذا أكبر هجوم من نوعه منذ تحويل الحقل لقاعدة للتحالف بعد السيطرة عليه العام الفائت".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب