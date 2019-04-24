هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2019 07:13 م

محتجون من السترات الصفراء يتظاهرون في باريس في 20 نيسان/أبريل 2019

أعلن إريك درويه القيادي الشهير في حركة "السترات الصفر" الاحتجاجية في فرنسا في تدوينة عبر فيسبوك عن "توقف (.. عن النشاط) وربما أكثر" مشيرا الى "تهديدات" تعرضت لها أسرته و"اهانات" وشعور كبير بالتعب.

وكتب درويه وهو سائق شاحنات يتحدر من المنطقة الباريسية مساء الثلاثاء عبر فيسبوك "أنا في وضع التوقف وربما أكثر، هناك الكثير من التهديدات لاسرتي والكثير من الكارهين والكثير من الاوشحة الحمراء (يمين معارض للسترات الصفر) والكثير من الحقد والكثير من الاهانات، أنا متعب، وآسف" لذلك.

واضاف "لم ينته الأمر لكني منهك القوى. وليست الحكومة التي تسبب التعب الاكبر في الامر".

وكان درويه (34 عاما) مطلق التعبئة الاولى في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عبر فرنسا لهذه الحركة التي تطالب بالمزيد من العدالة الجبائية والاجتماعية. وسريعا ما أصبح وجه حركة الاحتجاج الاجتماعي التي لا سابق لها.

وحكم على درويه الذي لا يكاد يدلي بتصريحات الا عبر فيسبوك ومعظمها من خلال أشرطة فيديو، نهاية آذار/مارس بغرامة بقيمة الفي يورو 500 منها مع وقف التنفيذ وذلك بعد ادانته ب "تنظيم" تظاهرتين بباريس "دون اعلام مسبق".

وسيحاكم مجددا في 5 حزيران/يونيو بتهمة حمل سلاح محظور اثناء تظاهرة في 22 كانون الاول/ديسمبر 2018.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس ردوده على أزمة "السترات الصفر".

وينظر الى الاجراءات التي ستعلن بعد "النقاش الوطني الكبير" الذي استمر شهرين للاستماع الى طلبات المحتجين، باعتباره الفصل الثاني من ولاية ماكرون.

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