هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 08:42 م

الرئيس المقبل لتونس قيس سعّد والى جانبه زوجته اشراف شبيل بعد الاعلان عن فوزه

شكر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي أعلن فوزه بالرئاسة الأحد وفقا لاستطلاعي رأي الشباب الذي "فتح صفحة جديدة في التاريخ"، في أول تصريح صحافي له اثر اعلان نتائج الاستطلاعات.

وقال سعيّد (61 عاما) في مؤتمر صحافي بفندق مطل على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة "أشكر الشباب الذي فتح صفحة جديدة في التاريخ".

وتابع بصوته الجهوري "سأحمل الأمانة...الشعب يريد"، وهو الشعار الذي رفعه التونسيون خلال الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي في العام 2011.

وأكد سعيّد "احترم كل من اختار بكل حرية (...) انتهى عهد الوصاية وسندخل مرحلة جديدة في التاريخ".

وتابع "قدمتم درسا للعالم وابهرتم العالم، أشكركم من أعماق الأعماق"، مضيفا "نحن في حاجة الى تجديد الثقة بين الحاكم والمحكومين".

وأكد سعبّد على أن القضية الفلسطينية ستكون ضمن أولوياته في الخارج، مبينا "سنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية".

من جانبه انتقد منافسه نبيل القروي القضاء لتوقيفه 48 يوما قبل الحملة الانتخابية وخلالها.

وقال للصحافيين في مؤتمر صحافي في مقر حملته بالعاصمة تونس "حالة فريدة من نوعها في تاريخ الديمقراطيات (...) سندافع، سجن البارزين (المرشحين) سهل".

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