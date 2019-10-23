هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 09:52 ص

الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية في تونس في 23 تشرين الأول/اكتوبر 2019

أدى قيس سعيّد اليمين الدستورية ليتولى مهامه كرئيس لتونس الأربعاء في مقر البرلمان بالعاصمة.

وأصبح قيس سعيّد، أستاذ القانون المغمور حتى وقت قصير مضى والذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، رئيسا لتونس بفوزه ب72,71 في المئة من الأصوات خلفا للرئيس بالنيابة محمد الناصر.

وحضر جلسة اداء اليمين سياسيون تونسيون ورؤساء بعثات دبلومسية عربية وأجنبية.

واقسم سعيّد على الحفاظ على استقلال تونس وحماية سيادتها ووحدتها وعلى احترام الدستور والسهر على حماية مصالحها.

واثر وفاة الباجي قائد السبسي في 25 تموز/يوليو الفائت دعي لانتخابات رئاسية مبكرة بعد ان تولى رئيس البرلمان محمد الناصر رئاسة البلاد بالنيابة لمدة تسعين يوما كما ينص الدستور.

ولدى رئيس الجمهورية بعد أن يتولى مهامه مهلة أسبوع لتكليف رئيس الحزب الفائز بأكثر المقاعد في البرلمان بتشكيل حكومة في أجل اقصاه ستين يوما، وفقا للفصل 89 من الدستور التونسي.

وأفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في لسادس من الشهر الحالي برلمانا مشتت الكتل وحلّ حزب "النهضة" ذي المرجعية الاسلامية أولا ب52 مقعدا يليه حزب "قلب تونس" ب38 مقعدا.

وشرع حزب النهضة بمشاورات مع الأحزاب من أجل تشكيل الحكومة بينما يتجه حزب "قلب تونس" الى التموضع في المعارضة.

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