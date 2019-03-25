هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 12:47 ص

وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني (يمين) ونظيره الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحافي في كابول في 11 آذار/مارس 2019.

أكّد وزير الخارجية الأفغاني الثلاثاء أنّ حكومة بلاده تعتبر حقوق النساء "خطّاً أحمر" في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وقال صلاح الدين ربّاني لصحيفة بيلد الألمانية "لن يكون هناك قيود على ذهاب الفتيات للمدارس ... لن نضحّي بما نبنيه منذ 18 عاماً"، معبّراً عن كامل دعمه لمباحثات السلام الجارية في قطر.

وتابع أنّ "المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء النزاع وهذه المشاكل".

لكنّ الوزير أضاف "لنكن واضحين ... حين نتحدث عن السلام فهذا لا يعني أنّنا سننسحب. هذا لا يعني إعادة تأسيس نظام طالبان في البلاد".

وأكّد أنّه "إذا كان لدينا سلام واستقرار واستثمار أجنبي في هذا البلد، لذا فالناس لن تودّ ترك افغانستان باتجاه ألمانيا. سيبقون. من هنا فإنّ عملية السلام مهمّة للغاية".

وترفض طالبان عقد مباحثات مباشرة مع الرئيس أشرف غني، رغم مطالب واشنطن بأن يتضمن الحوار الأفغاني-الأفغاني مشاركة الحكومة.

وخلال جولة المباحثات الأخيرة التي انتهت في 16 آذار/مارس الجاري في الدوحة، أعلن الموفد الأميركي الى أفغانستان زلماي خليل زاد أنّ الولايات المتّحدة وحركة طالبان حقّقتا "تقدّماً فعلياً" خلال "جولة ماراثونية" هي الأطول في محادثات السلام.

وقال ربّاني إنّ ألمانيا، التي لديها وجود عسكري في أفغانستان، قد تستضيف جلسة مفاوضات سلام ثالثة.

وأضاف "كما قال وزير (الخارجية الألماني هايكو ماس) أخيراً فإنّ ألمانيا مستعدة لاستضافة مباحثات سلام. الحكومة الافغانية تثمّن ذلك".

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