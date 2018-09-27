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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 07:30 م 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:30

القاضي بريت كافانو المرشح للمحكمة الأميركية العليا يدلي بشهادته أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ في واشنطن في 27 أيلول/سبتمبر 2018.

قال القاضي بريت كافانو الخميس إنّه بريء من تهمة الاعتداء الجنسي التي وجّهتها إليه أمام مجلس الشيوخ الأميركي كريستين بلازي فورد، معتبراً ما يحدث في المجلس "وصمة عار" ومؤكّداً أنّه لن يسحب ترشيحه إلى المحكمة العليا.

وأضاف بغضب "لا أحد سيرغمني على الانسحاب من هذه العملية"، وذلك في مداخلة بعد ساعة من انتهاء الشهادة التي أدلت بها الأستاذة الجامعية التي تتّهمه بالاعتداء جنسياً عليها حين كان في الـ17 من العمر وكان عمرها هي 15 عاماً.

وأردف كافانو أمام أعضاء لجنة العدل المؤلفة من 21 سناتوراً "قد تهزمونني في التصويت النهائي، لكنكم لم تدفعوني للانسحاب. أبداً".

وتابع "أنا بريء" بينما كان على وشك البكاء وهو يتحدث عن تأثير ما يحدث على عائلته وبالتحديد على ابنته البالغة من العمر 10 سنوات.

وقال كافانو أيضاً "أنا لم أعتدِ جنسياً على أحد، لا في المدرسة الثانوية ولا في الجامعة".

وشدّد القاضي المحافظ البالغ من العمر 53 عاماً على أنّه طوال عمله كمحام ومن ثم كقاض فدرالي لم يُوَجّه إليه أيّ اتهام البتّة.

بعدها أخذ كافانو يُفنّد اتهامات فورد الواحد تلو الآخر، مشيراً إلى ثغرات في ذاكرتها وإلى عدم قدرتها على تحديد الأمكنة والأوقات في شهادتها.

وأجهش كافانو بالبكاء مرات عدّة أثناء تلاوته شهادته، في حين كانت زوجته تجلس خلفه في قاعة سادها صمت مطبق.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب