هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2019 08:11 ص

متظاهرون ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند وصوله إلى ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا في 18 نيسان/ابريل 2019

ربحت كاليفورنيا الديموقراطية الخميس معركة قضائية جديدة ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع تأكيد محكمة استئناف وضعها كولاية "ملاذ" يكون موظفوها غير ملزمين التعاون مع السلطات الفدرالية بشأن الهجرة.

وقرر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في سان فرانسيسكو بالإجماع الإبقاء على قانون يحد من التعاون بين شرطة كاليفورنيا وسلطات الهجرة الفدرالية.

واعترف القاضي ميلان سميث بأن هذا القانون من شأنه أن "يعرقل جهود الحكومة لفرض احترام قوانين الهجرة". وقال إنه يذكر "في الوقت نفسه" تملك هذا الحق.

وفي الواقع ينص التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة على أن الصلاحيات التي لا تمنح بشكل واضح إلى الحكومة الفدرالية، تعود في نهاية الأمر إلى الولايات.

وكانت محكمة في ساكرامنتو أصدرت في تموز/يوليو 2018 قرارا مماثلا، لكن إدارة ترامب استأنفت الحكم.

وتخوض كاليفورنيا الولاية الأغنى والتي تضم أكبر عدد من السكان يشكل الناطقون بالاسبانية أكبر كتلة منهم، وتعد معقلا للديموقراطيين، مواجهة قضائية وسياسية مع الحكومة الفدرالية وخصوصا حول الهجرة والبيئة.

وكان ترامب صرح مؤخرا أنه ينوي نقل مهاجرين سريين أوقفوا على الحدود إلى مدن تشكل ملاذات لهم ويهيمن عليها الديموقراطيون عادة، مشيرا إلى انه يريد بذلك إرضاء خصومه السياسيين.

وترفض "المدن الملاذات" مثل سان فرانسيسكو أو شيكاغو شن حملات لتوقيف المهاجرين الذين يقيمون بطرق غير مشروعة في البلاد، وتحد من تعاونها مع الموظفين الفدراليين المكلفين الهجرة.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر "نظرا لمعرفتنا بأن الديموقراطيين متحفظون جدا على تغيير قوانينا الخطيرة جدا في مجال الهجرة، نفكر في الواقع بجدية كبيرة كما ذكر (في وسائل الإعلام)، في وضع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في مدن ملاذات".

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