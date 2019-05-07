هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2019 06:36 ص

الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض يضم نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي (يسار) الذي يتحدث مع الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايز (يمين) في 22 شباط/فبراير 2019

أكدت الصين الثلاثاء أن كبير المفاوضين التجاريين ليو هي سيتوجه إلى الولايات المتحدة لجولة جديدة من المحادثات التجارية هذا الأسبوع.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن نائب رئيس الوزراء ليو هي سيكون في الولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة.

وتجري الزيارة بعد يوم من موعدها المتوقع إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على ما يصل إلى 200 مليار دولار من السلع الصينية إلى 25 بالمئة اعتبارا من الجمعة المقبل، مما تسبب باضطراب في الأسواق المالية العالمية.

وأدى الإعلان عن مشاركة ليو في المفاوضات المقبلة في واشنطن إلى ارتفاع أسواق الأسهم نظرا لأن وجوده قد يثير الآمال بأن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.

وتسبب الإعلان عن زيادة الرسوم بهبوط حاد في أسواق المال العالمية وأثار خوف المزارعين الأميركيين والشركات التي كانت تعوّل على حل للنزاع التجاري المستمر منذ عام والذي أثر على ما مجموعه 360 مليار دولار من المبادلات التجارية الثنائية.

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