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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 10:35 م 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 22:35

مشاركة في تظاهرة للمعارضة الفنزويلية في كراكاس في 12 اذار/مارس 2018 (afp_tickers)