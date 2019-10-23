هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 02:28 م

صورة التقطت بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2015 في جنيف لمقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أفادت شرطة جنيف وكالة فرانس برس أن كرديًا سوريا أضرم النار بنفسه الأربعاء خارج مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل أن يتم نقله للعلاج.

وقال المتحدث باسم شرطة جنيف سوليفان غيوم-جانتي إن السوري المقيم في ألمانيا لم يقدم أي تفسير لخطوته.

وقال "يمكننا تخيّل الأسباب التي دفعته (للإقدام على ذلك)، لكن لا معلومات مؤكدة لدينا"، مضيفًا أنه "واجه صعوبات في التعبير عن نفسه عندما وصلت المساعدة".

ونظّم الأكراد سلسلة تظاهرات للاحتجاج على الهجوم العسكري التركي في 9 تشرين الأول/أكتوبر ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

ووقعت الحادثة حوالى الساعة الثامنة صباحًا (06,00 ت غ) خارج مقر المفوضية الواقع قبالة قصر الأمم، مقر الأمم المتحدة في أوروبا.

ووصلت فرق الاستجابة سريعًا وتم نقل المصاب في مروحية إلى مستشفى في لوزان حيث يخضع للعلاج، بحسب الشرطة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك