هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2020 04:56 م

امرأة تسير قرب جدار كتب عليه "أنا أكره كورونا" في العاصمة الكرواتية زغرب في 17 نيسان/ابريل 2020

مددت كرواتيا السبت تدابير الإغلاق حتى الرابع من أيار/مايو، مع تحذير المسؤولين من أن خطر وباء كوفيد-19 في دول الاتحاد الأوروبي الصغرى لا يزال قائماً.

وفرضت كرواتيا العزل اولا في 19 آذار/مارس لثلاثين يوماً، ومنعت بموجبه التجمعات وأغلقت كافة المتاجر باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود.

وأقفلت كذلك المدارس ودور الحضانة وسمح للناس فقط بالتحرك للمغادرة إلى القرى والمدن التي يتحدرون منها بعد الحصول على إذن خاص.

وستبقى تدابير العزل "سارية حتى 4 أيار/مايو"، وفق بيان للدفاع المدني.

وسجلت كرواتيا التي يبلغ عدد سكانها 4,2 ملايين نسمة أول إصابة بفيروس كورونا المستجد أواخر شباط/فبراير. وارتفعت الإصابات مذاك إلى 1832 حالة والوفيات إلى 36.

وقال مدير معهد الصحة العامة كرونوسلاف كاباك خلال مؤتمر صحافي السبت "لدينا أرقام تدعو الى التفاؤل، الوضع يتحسن"، محذراً في الوقت نفسه من أن "الخطر لم ينته بعد". وأضاف أن السلطات تعيد النظر بتدابير العزل وسترفعها تدريجياً.

وتخشى كرواتيا خصوصاً أثر التدابير على قطاعها السياحي في وقت توقعت مراكز بحوث دولية أن ينكمش اقتصاد البلاد هذا العام بنسبة 5 إلى 6 بالمئة.

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