كشف تسجيلات فيديو لمرتكب مجزرة مدرسة باركلاند في فلوريدا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
نيكولاس كروز مطلق النار في مدرسة باركلاند خلال مثوله امام القضاء في 15 شباط/فبراير 2018(afp_tickers)
نشر الادعاء العام في فلوريدا الأربعاء تسجيلات فيديو صورها نيكولاس كروز مطلق النار في مدرسة باركلاند بنفسه وتكشف تخطيطه للمجزرة التي ارتكبها في مدرسته القديمة.
وقال كروز في احد المقاطع التي صورها بكاميرا هاتفه "سيكون حدثا كبيرا،عندما ترونني في نشرات الأخبار ستعرفون من انا".
وقال الشاب البالغ 19 عاما في مقطع آخر يبدو انه صور في 14 شباط/فبراير يوم اطلاق النار الذي اودى بحياة 17 تلميذا وعاملا في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس "اسمي نيك وسأكون مطلق النار التالي في مدرسة عام 2018".
وأضاف وهو يتحدث بهدوء وبدون اكتراث في مكان مكشوف "هدفي هو ان اقتل عشرين شخصا على الأقل". وقال ايضا "سوف تموتون جميعا (...) نعم، انتظر ذلك بفارغ الصبر".
وشرح كروز ان خطته كانت ان ينتقل بواسطة سيارة اجرة تابعة لاوبر ومعه بندقية نصف آلية من نوع "آي آر-15" الى مدرسته القديمة. وكشف الفيديو ايضا ان نيته في البداية كانت اطلاق النار على التلاميذ في باحة المدرسة.
وقال كروز الذي اعتقل بعد ارتكاب مجزرته "كل الأولاد في المدرسة سيفرون خائفين ويختبئون، من غضب قوتي سيعرفون من انا". واضاف "انا لا شيء، انا لا أحد، حياتي لا شيء وبلا معنى".
واكد الشاب في التسجيلات ايضا "أكره الجميع وكل شيء. بقوة بندقيتي ستعرفون جميعا من انا".
وقد يحكم على كروز بالاعدام في حال ادانته بارتكاب جرائم قتل من الدرجة الاولى.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب