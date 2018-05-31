محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 04:28 ص 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 04:28

نيكولاس كروز مطلق النار في مدرسة باركلاند خلال مثوله امام القضاء في 15 شباط/فبراير 2018 (afp_tickers)