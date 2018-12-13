كلفة خسائر حرائق كاليفورنيا تقدّر بتسعة مليارات دولار على الأقلّ

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 03:32 ص

أعلنت السلطات الأميركية الأربعاء أنّ الحرائق التي أتت في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت على آلاف المنازل في ماليبو وشمال ولاية كاليفورنيا وأوقعت 88 قتيلاً، تسبّبت بخسائر مادية تقدّر كلفتها بتسعة مليارات دولار على الأقلّ.

وقال المتحدث باسم هيئة الإٍشراف على شركات التأمين في ولاية كاليفورنيا ديف جونز في بيان إنّ "حرائق الغابات المدمرة في 2018 كانت الأكثر دموية والأعلى كلفة في تاريخ كاليفورنيا".

ولفت المتحدّث إلى أنّ كلفة هذه الحرائق لا تنفك تزداد مع تلقي شركات التأمين المزيد من طلبات التعويض.

وأضاف أنّه لغاية اليوم تلقّت شركات التأمين أكثرمن 40 ألف طلب للتعويض عن الخسائر الناجمة عن حرائق تشرين الثاني/نوفمبر ("كامب فاير" في شمال الولاية و"وولسي فاير" و"هيل فاير" في ماليبو ومدن أخرى قريبة من لوس أنجليس)، مشيراً إلى أنّ الكلفة التقديرية لهذه الخسائر تبلغ 9,5 مليار دولار.

وأتت هذه الحرائق الثلاث على ما مجموعه 100 ألف هكتار من المساحات الخضراء والمناطق الحضرية.

ولكنّ متحدّثة أخرى باسم الهيئة قالت لفرانس برس إنّ هذه الأرقام والتقديرات لا تزال موقّتة وهي مرشّحة للارتفاع بقوة.

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