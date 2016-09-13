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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2016 05:04 ص 13 سبتمبر 2016 - آخر تحديث - 05:04

أكدت مرشحة الحزب الديموقراطي للرئاسة الاميركية هيلاري كلينتون التي تتعافى في منزلها من اصابتها بالتهاب رئوي، في تغريدة على تويتر الاثنين، انها "بخير" وستستأنف "قريبا" حملتها الانتخابية.

وكتبت كلينتون في تغريدة ذيلتها بالحرف الاول من اسمها "هـ"، ما يعني في قاموس تويتر انها هي التي كتبت التغريدة وليس فريق حملتها، "شكرا لكل الذين اتصلوا بي وبعثوا لي بتمنياتهم! اشعر انني بخير وانا اتحسن".

وفي تغريدة ثانية اكدت المرشحة الديموقراطية انها ستستأنف حملتها الانتخابية "قريبا"، وانها تنتظر ذلك "بفارغ الصبر".

وكان المتحدث باسم كلينتون اعلن في وقت سابق الاثنين ان وزيرة الخارجية السابقة ستستأنف حملتها الانتخابية قرابة منتصف الاسبوع او في نهايته، مؤكدا انها لا تعاني من اي مشاكل صحية باستثناء الالتهاب الرئوي.

وكانت كلينتون اصيبت بالاعياء الاحد اثناء مراسم ذكرى اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في نيويورك، ما اضطرها الى مغادرة المراسم، فيما اعلنت حملتها انها تعاني من التهاب رئوي.

ولاحقا قالت كلينتون في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "سي ان ان" انها شعرت خلال مراسم الذكرى الاحد ب"دوخة" و"فقدان توازن" بسبب الحر الشديد والرطوبة ولكنها لم تفقد وعيها.

وقالت "لقد شعرت بدوخة وفقدت التوازن لدقيقة، ولكن ما ان اصبحت داخل السيارة، ما ان جلست وانتعشت حتى شعرت على الفور بالتحسن".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب