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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 10:59 ص 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:59

صورة نشرها المكتب الاعلامي للفاتيكان الخميس 17 ايار/مايو 2018 من اجتماع البابا مع اساقفة تشيليين (afp_tickers)