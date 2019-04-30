هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2019 08:33 م

ممثلو دول مجموعة ليما في سانتياغو في 15 نيسان/أبريل 2019

دعت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الثلاثاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى "التنحّي الآن"، وذلك بعد أن أعلن خوان غوايدو، زعيم المعارضة الذي نصّب نفسه رئيساً انتقالياً، انضمام عسكريين لحركته من أجل إطاحة الرئيس.

وقالت فريلاند في مؤتمر صحافي إنّ "الفنزويليين يعبّرون اليوم في الشوارع عن رغبتهم بالعودة إلى الديموقراطية حتى في مواجهة القمع العنيف".

وأضافت أنّ "كندا تنوّه بشجاعتهم وتدعو نظام مادورو للتنحّي الآن وإتاحة التوصّل لنهاية سلمية لهذه الأزمة وفقاً للدستور الفنزويلي".

وتابعت "حان الوقت لكي تعود فنزويلا إلى الديموقراطية".

ولفتت فريلاند إلى أنّ مؤتمراً طارئاً عبر الهاتف سيعقد لاحقاً مع وزراء خارجية دول مجموعة ليما لمناقشة التطوّرات في فنزويلا.

وكندا هي إحدى 14 دولة منضوية في مجموعة ليما التي شكّلت لإيجاد حلّ للأزمة الفنزويلية. ولا تعترف دول هذه المجموعة بالولاية الثانية للرئيس مادورو.

وأعلنت فريلاند أنّها ستتواصل مع خوليو بروغيس، ممثّل غوايدو في مجموعة ليما والموجود حالياً في كندا.

وكان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، أطلق حملة لإطاحة مادورو وقد اعترفت به رئيساً انتقالياً أكثر من خمسين دولة، بينها الولايات المتحدة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك