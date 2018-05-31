كندا ترد على قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم بقيمة 16,6 مليار دولار كندي
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ردت كندا الخميس على الرسوم الاميركية على الواردات من الصلب والالمينيوم بفرض رسوم على منتجات اميركية بقيمة 16,6 مليار دولار كندي (12,8 مليار دولار اميركي).
واعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحافي ان الرسوم الجمركية الاميركية "مرفوضة تماما".
واعتبر ترودو ان "هذه الرسوم تشكل اهانة للشراكة الامنية القديمة العهد بين كندا والولايات المتحدة، وخصوصا اهانة لالاف الكنديين الذين قاتلوا وقضوا الى جانب رفاق السلاح الاميركيين"، مشيرا الى ان الولايات المتحدة عزت قرارها الى رغبتها في حماية "امنها القومي".
واوضحت وزيرة الخارجية الكندية كريستينا فريلاند ان الرسوم الجمركية الكندية متناسبة مع الرسوم الاميركية وستشمل الواردات الاميركية من الصلب والالمينيوم اضافة الى سلع استهلاكية.
الى ذلك، اكد ترودو ان بلاده تنوي الاعتراض على القرار الاميركي في اطار اتفاق نافتا للتبادل الحر في اميركا الشمالية وامام منظمة التجارة العالمية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب