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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 04:32 ص 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 04:32

تظاهرة ضد مشروع حظر الشعارات الدينية بالوظيفة العامة في مونتريال في 14 ايلول/سبتمبر 2013 (afp_tickers)