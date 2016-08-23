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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2016 04:39 م 23 أغسطس 2016 - آخر تحديث - 16:39

صبحت شرطة الخيالة ثالث قوة شرطة في كندا تضيف خيار ارتداء الحجاب بعد شرطتي تورونتو وادمونتون (afp_tickers)