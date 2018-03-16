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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 11:48 م 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 23:48

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال زيارة الى الصين في 4 كانون الاول/ديسمبر. (afp_tickers)