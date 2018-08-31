كندا: لا اتفاق حول "نافتا" مع واشنطن والمناقشات ستتواصل الجمعة
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وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند تصل إلى مكتب ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر لإجراء محادثات تجارية حول نافتا في 29 آب/أغسطس 2018 في واشنطن(afp_tickers)
أعلنت وزيرة الخارجية الكنديّة كريستيا فريلاند في واشنطن أنّ الولايات المتحدة وكندا لم تتوصّلا مساء الخميس إلى اتفاق على صيغة جديدة لاتفاقية التجارة الحرّة لأميركا الشمالية (نافتا) لكنّ المحادثات ستُستأنف صباح الجمعة.
وردّت فريلاند على سؤال أحد الصحافيين قائلة "كلا، ليس لدينا اتفاق"، وذلك لدى خروجها من لقاء قصير، هو الرابع في اليوم نفسه، مع ممثّل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر.
وكانت فريلاند قالت خلال مؤتمر صحافي مقتضب مساء الأربعاء "هناك أجواء جيدة ونعمل بصورة بناءة"، فيما لم يدل الجانب الأميركي بأي تصريح.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يندد باستمرار باتفاقية نافتا معتبرا أنها بمثابة "كارثة" للاقتصاد الأميركي، شدد هو أيضا على أن المفاوضات "تسير بشكل جيد جدا".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب