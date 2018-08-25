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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 04:39 ص 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 04:39

سياح في هافانا في 10 آب/اغسطس 2018

أعلنت وزارة الخارجية الكوبية الجمعة أن الجزيرة خسرت 4,321 مليارات دولار بين نيسان/ابريل 2017 وآذار/مارس من العام الجاري بسبب الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي "في الفترة التي يغطيها التقرير، سبب الحصار خسائر بقيمة 4,321 مليار دولار لكوبا".

وأعادت الولايات المتحدة وكوبا في تموز/يوليو 2015 العلاقات بينهما بعد قطيعة دامت خمسين عاما. لكن الكونغرس أبقى على الحظر خلافا لما كان يريد الرئيس السابق باراك أوباما.

وقالت الوزارة في بيانها إنه منذ فرضه في 1962 "أدى هذا الحظر إلى أضرار بقيمة 134,499 مليار دولار بالأسعار الحالية".

وبهدف الحد من التقارب الذي دشنه أوباما، أعاد الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 العقوبات لكنه سمح للأميركيين "بالسفر إلى كوبا وبدعم الشركات الخاصة الصغيرة" في الجزيرة.

وأوضحت الخارجية الكوبية أن هذه الإجراءات "أدت إلى انخفاض كبير في زيارات القادمين من الولايات المتحدة وخلقت عقبات كبرى أمام العلاقات الاقتصادية والتجارية للشركات الكوبية مع شركاء محتملين أميركيين أو من دول أخرى".

وتابعت أن "تعزيز حصار كوبا ترافق مع خطاب عدواني وتهديدي ولا ينم عن احترام من قبل أعلى المستويات في الإدارة الأميركية، ما يؤدي إلى نقص كبير في الثقة وإلى غموض".

وتقدم الجزيرة كل سنة تقريرا إلى الأمم المتحدة بموجب قرار تبنته الجمعية العامة ويحمل عنوان "ضرورة إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا".

ومنذ 1992، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 26 مرة على هذا التقرير، ما يعني أنها ترفض الحظر الأميركي.

وسيعرض التقرير هذه السنة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة في موعد لم يحدد بعد.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب