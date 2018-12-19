كوبا تعدل عن إدراج زواج المثليين في دستورها الجديد

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 10:04 ص

ماريا كاسترو (وسط) ابة الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو تشارك في تظاهرة للمثليين في هافانا في 12 أيار/مايو 2018

عدلت كوبا عن إدراج تغييرات في دستورها الجديد تمهّد الطريق لزواج المثليين، وذلك بسبب معارضة أغلبية المواطنين الذين استطلعت آراؤهم حول الموضوع، بحسب ما أعلن الثلاثاء ممثّل عن الحكومة.

ونقلت الصحافة الرسمية عن أمين مجلس الدولة اوميرو أكوستا قوله "لن يحدّد مشروع الدستور في كوبا الأشخاص المخوّلين عقد قرانهم".

ويتولّى راول كاسترو رئيس البلاد سابقا وزعيم الحزب الشيوعي رئاسة اللجنة المعنية بصياغة الدستور الجديد.

خلال السنوات الأولى التي تلت ثورة العام 1959، تعرّض المثليون لانتهاكات في كوبا وقد قدّم الزعيم التاريخي للبلاد فيدل كاسترو الاعتذار شخصيا على تلك الأفعال، مؤكدا أنها لا تتماشى مع سياسة الدولة.

وكان الاقتراح المعروض في مشروع الدستور الجديد يقضي بتعريف الزواج على أنه عقد قران "بين شخصين" بدلا من الصيغة الراهنة للتعريف الواردة في دستور العام 1976 على أنه عقد قران "بين رجل وامرأة".

وفي أيلول/سبتمبر، أعرب الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل عن تأييده لزواج المثليين.

وطرح مشروع الدستور الجديد للنقاش على المواطنين في كلّ حيّ وكلّ مؤسسة بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر. ودارت النقاشات خصوصا حول النقطة التي من شأنها تمهيد الطريق لزواج المثليين.

ويتضمن الدستور الجديد الذي شطبت منه عبارة "المجتمع الشيوعي"، أربعة تعديلات رئيسية. فهي تقر بالملكية الخاصة وتحدد صلاحيات كلّ من رئيس الدولة ورئيس الوزراء بينما يشغل ميغيل دياز-كانيل حاليا منصبي رئيس مجلس الدولة ورئيس الوزراء.

كما تحدد هذه التعديلات الولاية الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

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