هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2019 07:05 م

الرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو يلقي كلمة أمام ضريح شقيقه فيدل في كانون الثاني/يناير 2019

انتقدت كوبا واشنطن في الأمم المتحدة السبت لمنعها الرئيس السابق راوول كاسترو وعائلته من دخول الولايات المتحدة.

وأعلنت واشنطن الخميس حظرا يمنع كاسترو وعائلته من السفر إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "هذا عمل بلا اي تأثير عملي، ويراد منه الإساءة لكرامة كوبا".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن أنّ سبب الحظر دعم راوول كاسترو (88 عاماً) للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واتهم كاسترو أيضاً بانتهاك حقوق الإنسان في ظل دوره المستمر كأمين عام للحزب الشيوعي الحاكم.

وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تعهد وضع حد للاشتراكية في أميركا اللاتينية، في موقف تردد صداه بين العديد من الكوبيين والفنزويليين المنفيين في ولاية فلوريدا ذات الأهمية السياسية.

واتهم رودريغيز ترامب بإرضاء "الكوبيين-الأميركيين ذوي الميول اليمينية المتطرفة" قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل، في كلمة استمرت ضعف الوقت المسموح به، 15 دقيقة.

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