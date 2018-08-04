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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 01:50 م 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:50

الاتهامات بمعاداة السامية تؤدي الى تعثر كوربن منذ انتخابه زعيما لحزب العمال البريطاني عام 2015

اقر زعيم حزب العمال المعارض البريطاني جيريمي كوربن في مقالة في صحيفة "ذي غارديان" السبت بأن حزبه "يواجه مشكلة حقيقية" مع معاداة السامية حيث أن القضية لا تزال تلحق ضررا بهذا اليساري المخضرم.

وكتب في الصحيفة "أقر بأن هناك مشكلة حقيقية يعمل حزب العمال على التغلب عليها".

واضاف "أوافق على انه إذا كان هناك جزء من مجتمعنا يشعر بالتهديد والقلق او الضعف، فإن ذلك لا يجب ان يؤخذ في الاعتبار فقط إنما يتعين علينا جميعا التأكد من إزالة هذه المخاوف".

وتوعد كوربن المتهم بالتساهل للغاية حيال عناصر حزبه الذين أدلوا بتعليقات معادية للسامية، باستئصال المشكلة.

وكتب إن "من يقومون ببث سموم معاداة السامية يجب أن يفهموا انه لا يمكنهم فعل ذلك باسمي. أنتم لستم من أنصاري ولا مكان لكم في حركتنا".

ألحقت هذه القضية أضرارا بكوربن منذ توليه منصب زعيم حزب العمال في عام 2015 ، وعادت إلى الظهور في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما رفض الحزب تبني تعريف التحالف الدولي للمحرقة لمفهوم معاداة السامية.

وانضمت ثلاث من الصحف اليهودية البارزة في البلاد إلى حركة الاحتجاج، وكتبت "نقف متحدين" على صفحاتها الأولى.

وكان كوربن أعلن في وقت سابق إنه كانت هناك 300 إحالة داخلية في الحزب تتعلق بمعاداة السامية منذ 2015 أدى نحو نصفها إلى عمليات طرد أو استقالة.

ومع ذلك، قال إن بعض الاتهامات كانت "بلاغة محمومة" لكنه أكد عدم قبوله أن تشكل حكومة يتولاها حزب العمال "أي شكل من أشكال التهديد" لليهود في بريطانيا.

إلا ان المجموعات اليهودية أبدت شكوكها حيال تصريحات كوربن، قائلة إنها لم تعد تثق في زعيم حزب العمال.

وقال متحدث باسم حركة العمل اليهودية "اليوم، عدا مقالة أخرى تتذمر إزاء وضع أوجده الحزب بنفسه، فإن شيئا لم يتغير".

واضاف "لم تعد هناك ثقة. نجد أنفسنا نطالب مرة أخرى بأفعال وليس بأقوال".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب