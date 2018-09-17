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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 10:54 ص 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:54

قبل ثلاثة أيام من قمة أوروبية ستكون مخصصة إلى حد كبير لقضية الهجرة، أعلن المستشار النمسوي سيباستيان كورتز عن قمة بين الاتحاد الأوروبي وافريقيا في كانون الأول/ديسمبر، بينما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعزيز عمليات إبعاد المهاجرين غير القانونيين.

وأعلن كورتز عند لقائه ماكرون في قصر الاليزيه بباريس صباح الإثنين "سننظم قمة بين أوروبا وإفريقيا في كانون الأول/ديسمبر ونأمل في الحصول على دعم فرنسا". وأضاف "نريد أن نركز على التنمية الاقتصادية لافريقيا".

وستستضيف النمسا التي تتولى منذ تموز/يوليو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر، قمة سالزبورغ الأوروبية في 20 أيلول/سبتمبر.

وأكدالإليزيه أنه "من حيث المبدأ، تبدو هذه القمة فكرة جيدة" مذكرا بخطاب ماكرون حول إرادة "تطوير الشراكة الأوروبية" مع إفريقيا.

وكان كورتز (32 عاما) الذي يتبنى موقفا متشددا حيال الهجرة، فاز في الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/اكتوبر بناء على ذلك، ويقود حكومة من اليمين واليمين المتطرف.

لكن بالنسبة للإليزيه، فإن المستشار النمسوي "لا يرغب في أن تكون (سياسته) مماثلة للسياسات المعتمدة في المجر وفي بعض المجالات في إيطاليا".

وقالت الرئاسة الفرنسية إن كورتز كان "واضحاً جداً" بشأن تحريك البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي المادة السابعة التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات على المجر المتهمة ب "تهديد منهجي" للحريات والقيم المؤسسة للاتحاد الاوروبي.

وفي تصريحات لصحافيين عند وصوله إلى الاليزيه، قال كورتز إنه يدعم اقتراح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تعزيز الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) بعشرة آلاف من حرس الحدود الإضافيين.

ورأى كورتز أيضا أن الدول الأوروبية التي يصل إليها المهاجرون أولا تحتاج إلى تضامن أوروبي لكنها يجب أن تقبل بمساعدة أوروبية لإدارة المجموعات التي تصل مقابل ذلك.

من جهته، عبر ماكرون عن أمله في "مراقبة أفضل للواصلين عبر تعزيز فرونتكس وحوار أفضل مع دول المنشأ والترانزيت".

لكنه رأى أيضا أنه من الضروري تبني "سياسة اعادة (الى بلدانهم) من يتم ضبطهم في أوضاع غير قانونية ولا يمكنهم الحصول على لجوء". وهو يقر بذلك بأهمية "مكافحة الهجرة غير القانونية عبر تأمين الحدود الخارجية" الذي تعتبره النمسا أولوية.

وكشفت القمة الأوروبية في حزيران/يونيو الخلافات بين الدول الأوروبية حول سياسة الهجرة.

وتقف النمسا في عهد كورتز الذي بدأ عملية خفض المساعدات للاجئين، في صف البلدان الأقل قبولا للمهاجرين مثل ايطاليا والمجر والجناح اليميني في الائتلاف الذي تقوده المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

من جهة أخرى، عبر كورتز عن أسفه "للتوتر الشديد" الذي يشهده الاتحاد الأوروبي. وقال إن "الهدف الأساسي لرئاستنا هو دعم الذين يرغبون في بناء جسور داخل الاتحاد الأوروبي، لأن ثمة توترا بالغا داخل الاتحاد بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يحقق نجاحات إلا إذا عملنا معا وتحركنا معا".

وحول بريكست، قال كورتز إن قمة "سالزبورغ ستناقش قضيتين أساسيتين، الأولى بريكست، وهنا اتفقنا على أن نفعل ما بوسعنا لتجنب بريكست قاس وجعل وجود تعاون قوي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ممكنا"، مشيرا إلى أن القضية الثانية ستكون الهجرة.

وقال الرئيس الفرنسي من جهته "من الضروري التوصل إلى اتفاق وحماية قواعد التلاحم والحماية في أوروبا والسوق الواحدة بالكامل، بينما تحترم بريطانيا تصويت شعبها".

وأخيرا، قال ماكرون وكورتز إنهما يأملان في التوصل إلى اتفاق داخل الاتحاد حول فرض رسوم على المجموعات الرقمية الكبرى.

وصرح كورتز "نرحب بالتقدم الذي تحقق حول (مسألة) فرض رسوم على شركات الانترنت العملاقة خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في فيينا الأسبوع الماضي وآمل أن يتحقق هذا الهدف قبل نهاية العام الجاري".

ورد الرئيس الفرنسي "أعتقد أنه من الممكن فعلا التوصل خلال الأشهر الستة الجارية إلى حل لهذه المسألة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب