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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 07:43 م 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:43

رئيس كوريا الجنوبية متحدثا امام الجمعية العامة للامم المتحدة في 26 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)