هذا المحتوى تم نشره يوم 29 فبراير, 2020 07:24 ص

من مالعهد الوطني للأمراض لاتنفسية في المكسيك في 28 شباط/فبراير 2020

سجّلت كوريا الجنوبية السبت أكبر عدد إصابات يومية بكورونا المستجد منذ بدء ظهور الفيروس الذي دفع تفشيه عالمياً منظمة الصحة العالمية الجمعة إلى رفع درجة خطورة الوباء إلى أعلى مستوى، وسط انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي أيضا.

وتشهد الأسواق المالية أسوأ مراحلها منذ أزمة 2008 المالية العالمية بسبب الوباء الذي أصاب عالمياً 85 ألف شخص توفي منهم أكثر من 2900 شخص، بينهم 79 ألف مصاب في الصين حيث توفي 2835 شخصاً حتى الآن.

وأحصت السلطات السبت في كوريا الجنوبية، البلد الذي يسجل أوسع انتشار للفيروس بعد الصين من حيث انطلق الوباء، 813 حالة إصابة إضافية، وهو أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في هذا البلد، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 3150، توفي منهم 16 شخصاً.

وفي مؤشر مثير للقلق، سجل البلد أول حالة إعادة إصابة بالعدوى، وهي لامرأة تبلغ من العمر 73 عاماً، تأكدت إصابتها من جديد بعد شفائها منه.

يأتي ذلك فيما رفعت منظمة الصحة الجمعة خطورة انتشار الفيروس في العالم إلى "أعلى مستوى"، ودعت جميع الدول التي لم تسجل فيها إصابات بعد إلى الاستعداد لوصول الوباء، محذرة بأنها سترتكب "خطأ مميتا" إن ظنت أنها بمنأى منه.

يتزامن ذلك مع تزايد يومي في الإصابات وامتدادها إلى دول ومناطق جديدة.

وبعد تسجيل أول إصابة بالفيروس في أميركا اللاتينية في البرازيل، أعلنت المكسيك عن ثلاث حالات لأشخاص سافروا إلى إيطاليا، أكثر بلد أوروبي متضرر من الفيروس.

باتت نيجيريا كذلك أول بلد في إفريقيا جنوب الصحراء تسجل فيه إصابة بعد اكتشاف حالة إيطالي عاد إلى البلاد من ميلانو في 25 شباط/فبراير.

- " شفافية مثالية" -

وفي الصين التي ظهر فيها الفيروس الجديد في كانون الأول/ديسمبر، يواصل عدد الوفيات والإصابات الانخفاض تدريجياً بفضل تدابير الحجر التي شملت أكثر من 50 مليون شخص.

لكن دولاً أخرى باتت تشكل مصادر انتشار لوباء كوفيد-19 مثل كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا بالدرجة الأولى.

وأفادت إذاعة "بي بي سي فارسي" أن 210 أشخاص على الأقل قضوا في إيران بسبب الفيروس، معظمهم في طهران وقم.

ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور تلك الأرقام، متحدثاً عن أن "شفافية ايران المثالية في نشر المعلومات حول فيروس كورونا شكلت دهشة لكثيرين".

والحصيلة الرسمية المعلن عنها في طهران حتى السبت هي 9 حالات وفاة جديدة، ما يرفع العدد إلى 43، و205 إصابات جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 593.

وقررت السعودية المجاورة الجمعة تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الى مدينتي مكة والمدينة على خلفية مخاوف من الفيروس، بعدما كانت علقت ايضا الخميس بشكل موقت دخول الراغبين بأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.

وفي إيطاليا، أصاب الفيروس حتى الآن نحو 900 شخص، بينهم 21 حالة وفاة. واتخذت روما تدابير جذرية لردع تفشي الوباء على أراضيها، من ضمنها إغلاق المدارس وإلغاء مناسبات رياضية وثقافية، وفرض الحجر الصحي على 11 بلدة في الشمال الذي يعتبر الرئة الاقتصادية للبلد.

- "ليس وقت هلع" -

في الأثناء، سجلت في الولايات المتحدة ثلاث إصابات غير معروفة المصدر. وتم إحصاء 62 إصابة في هذا البلد، دون أي حالة وفاة بحسب ما أفاد الرئيس دونالد ترامب الجمعة. واعتبر أن "الصحافة دخلت في حالة من الهستيريا"، مؤكدا أن 35 ألف شخص يموتون من الانفلونزا كل عام في بلده.

وأرجأت واشنطن لأجل غير مسمى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي كان مقرراً عقدها في آذار/مارس في لاس فيغاس، خشية من الوباء.

في نيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "الوقت ليس وقت هلع بل وقت الاستعداد بشكل كامل" لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي ظلّ هذا السياق من عدم اليقين، تراجعت مؤشرات الأسهم في الأسواق الآسيوية والأوروبية، مسجلة خسائر تراوح بين 3و5%.

وعرفت بورصة نيويورك أسبوعاً أسود مع انخفاض مؤشر داو جونز بنسبة 12% خلال الأيام الخمسة الماضية.

كذلك تراجع النشاط التصنيعي في الصين في شباط/فبراير إلى أدنى مستوى يسجله حتى الآن لمثل هذا الشهر.

وفي جنيف، ألغي معرض السيارات الذي كان مقررا من 5 إلى 15 آذار/مارس، كما المنتدى السنوي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في لوزان.

كذلك ألغي في برلين المعرض الدولي للسياحة الذي كان مقرراً بين 4 و8 آذار/مارس.

في فرنسا، ترأس الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعاً وزارياً حول الوباء بعدما حذر مسؤولون من أنه بلغ "مستوى جديد".

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الجمعة "الفيروس ينتشر على أراضينا وعلينا كبح تفشيه".

رغم ذلك، تثير الأرقام بعض التفاؤل، حيث أنه من 84 ألف مصاب، شفي حتى الآن 36500 شخص، بحسب تعداد أجرته جامعة "جونز هوبكنز" في الولايات المتحدة، وجمعت فيه بيانات من منظمة الصحة العالمية ومن السلطات الصحية في كل بلد.

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