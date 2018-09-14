كوريا الجنوبية تطلق اول غواصة مزودة بصواريخ
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
سيدة تمر في 13 ايلول/سبتمبر امام ملصق عملاق وسط سيول لصورة من قمة سابقة للرئيسين الكوري الشمالي والكوري الجنوبي اللذين سيلتقيان مجددا في 18 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
دشنت كوريا الجنوبية الجمعة اول غواصة هجومية قادرة على اطلاق صواريخ عابرة على غرار الصواريخ البعيدة المدى، وذلك بالرغم من التحسن الجاري في العلاقات مع كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي.
وغواصة "دوسان اهن شانغ-هو" التي تزن ثلاثة آلاف طن، وكلفتها 700 مليون دولار، هي الاولى من ثلاث غواصات تعمل بدفع من كهرباء وديزل وستدخل جميعها الخدمة في غضون خمس سنوات.
وقال الرئيس مون ان اثناء مراسم التدشين في احواض داوو حيث تم تصميم الغواصة وبناؤها، ان هذا الحدث يشكل "قفزة الى الامام" للصناعة الكورية الجنوبية.
وسيزور رئيس كوريا الجنوبية الاسبوع القادم كوريا الشمالية حيث يلتقي زعيمها كيم جونغ اون في وقت تتعثر فيه الجهود الامريكية لاقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية.
واضاف مون "لقد بدأنا رحلة طويلة باتجاه نزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية (..) لكن السلام لا يأتي مجانا. استراتيجية الامن الثابتة لهذه الحكومة تقوم على تحقيق السلام من موقع قوة".
وزودت الغواصة الجديدة بستة انابيب اطلاق عمودي.
وتملك كوريا الجنوبية اسطولا من 18 غواصة اصغر حجما تم صنعها جميعا بالتعاون مع المانيا.
وبحسب وزارة الدفاع فان كوريا الشمالية تملك 70 غواصة متقادمة. وذكرت وكالة انباء كوريا الجنوبية الرسمية ان كوريا الشمالية انجزت غواصة زنتها 2500 طن ومزودة بنظام اطلاق عمودي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب