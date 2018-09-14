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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 09:14 ص 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:14

سيدة تمر في 13 ايلول/سبتمبر امام ملصق عملاق وسط سيول لصورة من قمة سابقة للرئيسين الكوري الشمالي والكوري الجنوبي اللذين سيلتقيان مجددا في 18 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)