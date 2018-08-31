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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 07:46 ص 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:46

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان (يمين) خلال قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون. (afp_tickers)