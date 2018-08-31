كوريا الجنوبية سترسل مبعوثا خاصا الى بيونغ يانغ الاسبوع المقبل
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الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان (يمين) خلال قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.(afp_tickers)
يوفد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان مبعوثا خاصا الى بيونغ يانغ الاربعاء المقبل لبحث خطط عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون حول نزع الاسلحة النووية كما أفادت وسائل اعلام محلية الجمعة.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن متحدث رئاسي قوله ان المبعوث الذي لم تكشف اسمه سيزور بيونغ يانغ في 5 أيلول/سبتمبر.
واقترحت سيول هذه الزيارة صباح الجمعة ووافقت عليها بيونغ يانغ بعد ساعات، كما أوضح كيم ايوي كيوم.
ونقلت عنه الوكالة القول ان "المبعوث سيجري محادثات موسعة حول برنامج عمل مفصّل للقمة بين الكوريتين وتطوير العلاقات الثنائية ونزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية".
والتقى مون وكيم مرتين حتى الان، وكانت الاولى حين عقدا قمة تاريخية في نيسان/ابريل في بلدة بانمونجوم الحدودية.
وكانت تلك المرة الاولى التي يعبر فيها الزعيم الكوري الشمالي الى الجنوب.
والتقيا مرة ثانية في بانمونجوم أيضا في سياق مساعي انقاذ قمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الاميركي دونالد ترامب، عقدت في نهاية المطاف في سنغافورة.
واتفقا ايضا على عقد قمة ثالثة في بيونغ يانغ في موعد لم يحدد خلال ايلول/سبتمبر.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب