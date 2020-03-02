هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مارس, 2020 11:43 م

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في صورة التقطت بتاريخ 2 آذار/مارس 2020 ونشرتها وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية أثناء إشرافه على الاختبار الذي جرى في منطقة لم يتم الكشف عنها

نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية صورا الثلاثاء تظهر زعيم البلاد كيم جونغ أون يشرف على ما وصفته بأنه اختبار "مدفعية بعيدة المدى"، بعدما ذكرت سيول أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين بالستيين في أول تجربة لأسلحتها منذ شهور.

وشملت الصور التي نشرتها صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم صورا لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وأظهرت صاروخا بقدرات أكبر أثناء إطلاقه من منصة في غابة.

وتأتي المناورات في وقت تسعى كوريا الشمالية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. ولم يضع كيم الذي ارتدى معطفا من الجلد الأسود وقفازات مشابهة وقبّعة من الفرو قناعا أثناء إشرافه على الاختبار، رغم أن ضابطا مرافقا له وضع غطاء أسود على فمه.

وأعرب كيم عن "ارتياحه الكبير" للنتائج ودعا جنوده لتذكر "الإرادة الحديدية والحماسة الوطنية لحماية أرضهم الاشتراكية الأعز من حياتهم بالنسبة إليهم وكأنهم ستار حديدي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وأعلنت كوريا الجنوبية أن عملية إطلاق الاثنين بدت وكأنها لصاروخين بالستيين قصيري المدى، وهي صواريخ تمنع قرارات مجلس الأمن الدولي بيونغ يانغ من اختبارها.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي أنه تم إطلاق المقذوفتين شرقا فوق البحر باتّجاه منطقة وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية وحلّقتا لمسافة 240 كلم على ارتفاع أقصاه 35 كلم.

وتسعى بيونغ يانغ إلى تقليل أهمية مسألة اختبار أسلحة جديدة عبر إطلاقها إلى جانب أنظمة موجودة أصلا و"تصوير الأمر على أنه مجرّد جزء من تجربة صواريخ مدفعية"، بحسب جوزيف ديمبسي من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وأجرت كوريا الشمالية التي تملك سلاحا نوويا سلسلة اختبارات العام الماضي وصفتها مرارا بأنها أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وهو أمر دأب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التقليل من أهميته.

- اقتراح بشأن كورونا المستجد -

وتأتي مناورات الاثنين بعد أيام على الذكرى السنوية الأولى لانهيار قمّة هانوي، والتي تجمّدت المحادثات النووية بعدها إثر خلاف واشنطن وبيونغ يانغ على مسألة تخفيف العقوبات والتنازلات التي قد تقدمها كوريا الشمالية مقابل ذلك.

وحددت بيونغ يانغ مهلة نهائية لواشنطن لتقديم تنازلات جديدة. ومع انتهاء المهلة، أعلن كيم أن كوريا الشمالية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالتعهّدات التي قطعتها بشأن اختبارات الصواريخ البالستية العابرة للقارات بينما هددت باستعراض "سلاحا استراتيجيا جديدا" في وقت قريب.

وأرجأت سيول وواشنطن الأسبوع الماضي تدريبات عسكرية مشتركة كانت مرتقبة على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، علما ان سيول سجّلت نحو 5000 إصابة. وعرض الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن التعاون في ملف وباء "كوفيد-19" مع جارة بلاده الشمالية التي أغلقت الحدود في محاولة لمنع أي انتشار للفيروس.

لكن بحسب الاستاذ في جامعة "أيوها" في سيول ليف-إريك إيزلي، لم تقابل الخطوة بأي مبادرات "حسن نية" من جانب بيونغ يانغ التي تريد التأكيد بأنها "ستواصل تحسين قدراتها العسكرية وتقديم مطالب غير متناسبة (مع تنازلاتها)، رغم مشاغل بكين وسيول وواشنطن السياسية والصحية".

لكن تقرير وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء لم يأت على ذكر الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية بينما قال الباحث المنشق في سيول آن شان-إيل إن الاختبار موجّه على الأرجح إلى الداخل بعدما تمت إقالة اثنين من مسؤولي حزب العمال الحاكم الأسبوع الماضي.

وقال آن لفرانس برس "إلى جانب الضغط على الولايات المتحدة، تهدف عملية إطلاق (المقذوفتين) إلى تحريك المشاعر في الداخل لأهداف سياسية".

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