كوريا الشمالية تؤكد أنّ زعيمها يقوم بزيارة إلى الصين

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 يناير, 2019 11:13 م

صورة وزعتها وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية تظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون يلقي كلمة بمناسبة رأس السنة الجديدة من موقع لم يكشف عنه في 1 كانون الثاني/يناير 2019

أكّدت كوريا الشمالية الثلاثاء أنّ زعيمها كيم جونغ-أون بدأ الإثنين زيارة إلى الصين تستمر ثلاثة أيام ويلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ كيم "يزور الصين من السابع ولغاية العاشر من كانون الثاني/يناير ... بدعوة من شي جينبينغ".

وأتى تأكيد بيونغ يانغ لهذه الزيارة غداة إعلان وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أنّ قطاراً كورياً شمالياً خاصّاً دخل ليل الإثنين الأراضي الصينية، مرجّحةً أن يكون كيم على متنه.

ونقلت الوكالة عن مصادر "موثوق بها" لم تسمّها أنّ القطار عبر الحدود قرابة الساعة 22,15 بالتوقيت المحلي (13,15 ت غ) وأنّه يتوقّع أن يصل إلى بكين صباح الثلاثاء.

وبكين هي الحليف الدبلوماسي الرئيسي لبيونغ يانغ الشمالية ومصدرها الرئيسي للتجارة والمساعدات.

وزار كيم الصين ثلاث مرات العام الماضي للقاء شي، ولم يتمّ الإعلان عن أي من تلك الزيارات مسبقاً.

وتوقّفت محادثات نزع أسلحة كوريا الشمالية بين بيونغ يانغ وواشنطن، إلاّ أنّ التوقعات تتزايد باحتمال عقد ثانية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال الأحد إنّ الطرفين يتفاوضان حالياً على مكان عقد القمة المرتقبة.

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