هذا المحتوى تم نشره يوم 05 نوفمبر, 2019 09:02 ص

صورة التقطت بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ونشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تظهر اختبار قاذفة صواريخ متعددة في مكان غير معروف في كوريا الشمالية

أعلنت بيونغ يانغ الثلاثاء أن قنوات التحاور مع واشنطن "تضيق"، بعدما أكّدت وزارة الخارجية الأميركية على تصنيفها لكوريا الشمالية على أنها دولة راعية للإرهاب.

وانسحبت كوريا الشمالية الشهر الماضي من محادثات نووية مع الولايات المتحدة على مستوى فرق العمل نُظّمت في السويد، مشيرة إلى شعورها بالإحباط جرّاء عدم تقديم واشنطن حلولاً "جديدة وخلّاقة".

ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود منذ انتهت قمة هانوي بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في شباط/فبراير بخلاف بشأن تخفيف العقوبات وما ينمت لبيونغ يانغ تقديمه في المقابل.

وطالبت بيونغ يانغ مذاك واشنطن باقتراح نهج جديد بحلول نهاية العام ونفّذت سلسلة تجارب صاروخية، كان آخرها الأسبوع الماضي عندما أعلنت اختبار "قاذفة صواريخ متعددة كبيرة الحجم".

والجمعة، أكدت وزارة الخارجية في تقرير سنوي تصنيف كوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب، مشددة على أنها "متورطة في عمليات اغتيال خارج أراضيها".

وقتل كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، في مطار كوالالمبور الدولي عام 2017. وأشارت السلطات آنذاك إلى تورط بيونغ يانغ في العملية لكن المدعين الماليزيين أسقطوا تهم القتل التي كانت موجهة لسيدة فيتنامية، كانت المشتبه به الوحيد المتبقي في القضية.

ونددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بالوثيقة الأميركية معتبرة أنها "استفزاز خطير ذو دوافع سياسية"، بحسب ما جاء في وكالة أنبائها الرسمية الثلاثاء. ووصف ناطق باسم الوزارة الولايات المتحدة بـ"بؤرة الإرهاب وزعيمته".

وأضاف أن "قناة الحوار هذه بين جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية والولايات المتحدة تضيق أكثر فأكثر بسبب هذا النوع من المواقف الأميركية".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك