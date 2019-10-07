هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 05:11 م

صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 3 تشرين الأول/أكتوبر لما قالت إنها تجربة صاروخية أجريت في الثاني منه

حذّرت كوريا الشمالية الإثنين بأنّها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي محاولة لمجلس الأمن الدولي لإثارة مسألة "إجراءاتها للدفاع عن النفس"، في ما يبدو إشارة إلى اختبارها الصاروخي الأخير.

ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء لبحث الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية الأسبوع الماضي على صاروخ بالستي أطلق من البحر. واعتبرت الدول الثلاث أن هذا الاختبار يشكّل "انتهاكا خطيرا" لقرارات الأمم المتحدة.

وقال سفير كوريا الشمالية لدى مجلس الأمن كيم سونغ إن إثارة هذه المسألة "ستعزز رغبتنا في الدفاع عن سيادتنا".

وصدر تحذير كوريا الشمالية بعد يومين من انهيار محادثاتها مع واشنطن حول ملفها النووي.

وجاءت المحادثات التي عُقدت في السويد بعد مراوحة استمرّت أشهرا أعقبت قمة عقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي في شباط/فبراير، لم تنجح في تحقيق أي تقدّم.

وحضّ السفير الكوري الشمالي الدول الأوروبية الثلاث على الأخذ في الاعتبار توقيت خطوتها، مضيفا أن عليها أن "تدرك أننا لن نقف أبدا مكتوفي الأيدي إزاء أي محاولة لبحث إجراءاتنا في الدفاع عن أنفسنا".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات اقتصادية أممية فرض مجلس الأمن أقساها في العام 2017 إثر تجربة نووية أجرتها بيونغ يانغ على صاروخ بعيد المدى.

ومنذ العام 2006 أجرت بيونغ يانغ ست تجارب نووية كان آخرها في 3 أيلول/سبتمبر 2017.

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