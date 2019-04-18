هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2019 07:08 ص

صورة وزعتها وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية في 7 تشرين الاول/اكتوبر 2018 للزعيم كيم جونغ اون (يسار) مستقبلا وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في بيونغ يانغ.

طلبت كوريا الشمالية الخميس سحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من المحادثات حول الملف النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ محملة إياه مسؤولية المأزق الحالي لهذه العملية.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية كون جونغ غون "اخشى انه اذا شارك بومبيو في المحادثات، فانها ستتعثر مجددا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأضاف "بالتالي، في حال استئناف محتمل للحوار مع الولايات المتحدة، آمل في ألا يكون نظيرنا في المحادثات بومبيو".

ونشرت هذه التصريحات بعد ساعات على إعلان وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ أون أشرف على اختبار "سلاح تكتيكي موجّه" من نوع جديد.

وهي المرة الثانية التي تؤكد فيها كوريا الشمالية قيامها باختبار سلاح منذ بداية مفاوضاتها مع الولايات المتحدة حول برنامجيها النووي والبالستي، في 2018.

لكنها أول تجربة منذ فشل القمة بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي في شباط/فبراير الماضي.

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