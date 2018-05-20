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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 04:56 ص 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 04:56

طلبت كوريا الشمالية من سيول ان تعيد الى بيونغ يانغ 12 نادلة كورية شمالية تقول سيول انهن فررن اليها بكامل ارادتهن في 2016 بينما تؤكد بيونغ يانغ انهم خطفن، في قضية تثير جدلا منذ فترة طويلة

طلبت كوريا الشمالية من سيول مساء السبت ان تعيد الى بيونغ يانغ 12 نادلة كورية شمالية تقول سيول انهن فررن اليها بكامل ارادتهن في 2016 بينما تؤكد بيونغ يانغ انهم خطفن، في قضية تثير جدلا منذ فترة طويلة.

ففي برنامج يحمل اسم "سبوتلايت" تبثه قناة "جي تي بي سي" ويعد من اكثر برامج التحقيقات شعبية في كوريا الجنوبية، اكد مدير مطعم كوري شمالي في بلدة نينغبو الصينية حيث كانت تعمل النادلات، مؤخرا انهن وقعن في فخ للاستخبارات الكورية الجنوبية.

وقال بيان نشرته وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية ان قضية النادلات ال12 يمكن ان تقوض العلاقات بين الكوريتين. واوضح البيان انه "على السلطات الكورية الجنوبية اعادة مواطناتنا بلا تأخير والبرهنة على رغبتها في تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب".

وبعد سنوات من التوتر بشأن البرنامجين الكوريين الشماليين النووي والبالستي، شهدت العلاقات انفراجا واضحا بين سيول وبيونغ يانغ وعقدتا قمة تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان.

وخلال هذه الفترة، افرج الشمال عن ثلاثة سجناء اميركيين ووجه دعوة الى وسائل اعلام اجنبية لتغطية اغلاق الموقع الكوري الشمالي للتجارب النووية، قبل قمة مقررة في سنغافورة بين كيم جونغ اون والرئيس الاميركي دونالد ترامب.

لكن التوتر عاد الى الاجواء مع الغاء كوريا الشمالية محادثات على مستوى عال مع الجنوب احتجاجا على تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وفي شهادة مثيرة، اكد مدير المطعم الكوري الشمالي ان الجهاز الوطني للاستخبارات الكورية الجنوبية قام بتجنيده في 2014 في الصين.

واوضح انه طلب بعد سنتين من الاستخبارات تنظيم فراره خوفا من ان يتم كشفه. وفي اللحظة الاخيرة طلب منه جهاز الاستخبارات باصطحاب العاملات في المطعم معه. وقال ان "النادلات ال12 لم تكن تعرفن الى اين ستذهبن (...) قلت لهن اننا سنغير مركز عملنا".

واضاف ان النادلات لم تعرفن وجهتهن الا بعدما وصلن الى امام سفارة كوريا الجنوبية في ماليزيا.

وقالت واحدة منهن في مقابلة بثت خلال برنامج التحقيقات نفسه انهن ترددن امام السفارة. واضافت ان "مدير المطعم هيو هددنا وقال لنا انه سيبلغ السلطات باننا نشاهد برامج كوريا الجنوبية وانه سيتم اعدامنا او نفينا الى الريف وان عائلاتنا ايضا ستتضرر".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب