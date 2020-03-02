هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مارس, 2020 03:52 ص

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قبيل لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قرية بانموجوم الحدودية بين الكوريتين، في 30 حزيران/يونيو 2019

اطلقت كوريا الشمالية الاثنين مقذوفين غير محددين، بحسب ما اعلن الجيش الكوري الجنوبي، بعد اسابيع على اعلان بيونغ يانغ انها انهت الوقف الاختياريّ لتجارب الاسلحة البالستية البعيدة المدى.

وقالت هيئة الاركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنّ المقذوفين أُطلِقا باتجاه الشرق، فوق البحر، من منطقة وونسان على الساحل الشرقي.

وأضافت ان "الجيش يراقب عمليات إطلاق اخرى محتملة وباق على جهوزيته".

والمحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة متوقفة منذ انهيار قمة ثانية في هانوي العام الماضي على خلفية تخفيف العقوبات وما يمكن لبيونغ يانغ أن تقدمه من تنازلات بالمقابل.

ومذاك، عادت كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات، وقالت إنها لن تستأنف المحادثات ما لم تلبّ واشنطن أولا مطالبها بالكامل.

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