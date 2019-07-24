هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يوليو, 2019 09:24 م

أكدت الولايات المتحدة الأربعاء ما أعلنته كوريا الجنوبية عن اطلاق بيونع يانغ "قذيفتين"، وأشارت إلى أنّ مداهما متوسط.

وقال مسؤول أميركي لم يكشف عن هويته لفرانس برس "أؤكد انها متوسطة المدى"، من دون أن يحدد متى حدثت عملية الاطلاق.

وكانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلت عن رئاسة الاركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن "قذيفة مجهولة" أطلقت من قبل الشمال، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل. ثمّ أوضحت سيول أنّ قذيفتين أطلقتا.

وتعدّ الإشارة إلى مديات القذائف مهمة، إذ سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أكد في السابق أنّ قذائف قصيرة المدى لن تؤثر على المفاوضات الجارية مع بيونغ يانغ.

وفي شهر ايار/مايو، علّق ترامب على إطلاق بيونغ يانغ لصواريخ قصيرة المدى بأنّ الأمر "لا يقطع علاقة الثقة إذ في وقت معيّن يمكن حصول هكذا أمور، أما الآن فلا". وشدد في حينه على أنّها "صواريخ قصيرة المدى".

والشهر الماضي، التقى الرئيس الأميركي الذي يأمل بإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون للمرة الثالثة.

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