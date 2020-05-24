هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2020 11:00 ص

صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في 24 أيار/مايو 2020 يظهر فيها الزعيم كيم جونغ أون أثناء اجتماع للجنة العسكرية المركزية في حزب العمال

بحثت كوريا الشمالية في إجراءات جديدة تستهدف تعزيز قدراتها في مجال "الردع النووي"، وذلك خلال اجتماع عسكري برئاسة الزعيم كيم جونغ-أون، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.

وهذا أول ظهور علني لكيم تتحدث عنه وسائل الإعلام الكورية الشمالية منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ويأتي إعلان كوريا الشمالية في وقتٍ ناقشت الإدارة الأميركية امكانية إجراء أول تجربة نووية منذ 1992، وفق ما أفادت صحيفة واشنطن بوست الجمعة.

وقالت الوكالة إنه خلال اجتماع للجنة العسكرية المركزية برئاسة كيم "عُرضت إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الردع النووي العسكري للبلاد".

- "إجراءات حاسمة" -

وأشارت إلى أنه تم أيضا اتخاذ "إجراءات حاسمة"، من دون أن تقدّم تفاصيل حول طبيعة الإجراءات التي اتُخذت بشأن الردع النووي.

وقالت إن المناقشات ركزت أيضا على "وضع القوات المسلحة في حالة تأهب"، في سياق "زيادة وتطوير القوات المسلحة".

ووفقا للوكالة الرسمية، فقد تم اتخاذ إجراءات "لزيادة القوة النارية للقطع المدفعية للجيش الشعبي الكوري وتنميتها بشكل كبير".

وأضافت الوكالة أن المشاركين في الاجتماع درسوا "سلسلة عيوب في الأنشطة العسكرية والسياسية" لكوريا الشمالية وناقشوا وسائل تأمين "تحسن حاسم" في هذين المجالين.

ولم تحدّد الوكالة موعد انعقاد هذا الاجتماع. لكنها أشارت في خبر منفصل إلى أن كيم أصدر أمراً للقوات المسلحة في 23 أيار/مايو.

وهذا أول ظهور علني لكيم تتحدث عنه وسائل الإعلام منذ أكثر من 20 يوماً.

وتزايدت في الآونة الاخيرة التساؤلات حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 نيسان/ابريل، وهي أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد.

ومع انتشار شائعات حول وضعه الصحي، كانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اعلنتا مرارا أنهما لا تملكان أي معلومات تؤكد أيا من التكهنات المطروحة.

لكنّ كيم عاد وظهر في اوائل ايار/مايو في مشاهد بثها التلفزيون الرسمي وهو يسير مبتسما ويدخن سيجارة لدى افتتاح معمل في سونشون، شمال بيونغ يانغ.

ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" الأحد صوراً من اجتماع اللجنة العسكرية المركزية.

- عرض كيم -

وفي إحدى الصور، ظهر كيم يدلّ على ما يبدو إلى شاشة تلفزيون أثناء قيامه بعرض في قاعة مكتظة بضباط يرتدون بزات عسكرية.

ويأتي إعلان بيونغ يانغ عن الاجراءات بشأن قدراتها في مجال "الردع النووي"، في وقتٍ أفادت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ناقشت امكانية إجراء تجرية نووية ستكون الأولى من نوعها منذ 1992، في ما يمكن أن يشكل تحذيراً لروسيا والصين.

وأفادت الصحيفة الأميركية الجمعة نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة ومسؤولَين سابقَين آخرَين من دون الكشف عن أسمائهم، أنه تمت مناقشة الأمر أثناء اجتماع عُقد في 15 أيار/مايو.

ويمكن أن يمثل إجراء اختبار من هذا النوع تغييرا مهما في سياسة الدفاع الأميركية ويؤدي إلى تصعيد كبير في الوضع مع القوى النووية الأخرى.

وقال أحد المحللين للصحيفة إنه في حال تم ذلك، فسيُعتبر "إشارة انطلاق لسباق تسلّح نووي غير مسبوق".

وجاء ذلك بعدما نقل عن مسؤولين أميركيين معلومات تفيد أن روسيا والصين تجريان تجارب نووية بطاقة منخفضة. ونفت موسكو وبكين هذه المعلومات التي لم تقدم الولايات المتحدة أدلة لاثباتها.

وتدخل إدارة ترامب تغييرات مستمرة على سياسة الدفاع الأميركية.

- مأزق -

ورأى داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية ضبط الأسلحة "آرمز كونترول أسوسييشن"، وهي منظمة غير حزبية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، أن قراراً من هذا القبيل قد "يقطع" على الأرجح المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول ترسانة كوريا الشمالية النووية.

وهذه المفاوضات متعثرة أصلاً رغم عقد ثلاث قمم بين ترامب وكيم.

وأشار كيمبال إلى أن في حال أُجريت التجرية النووية الأميركية، فإن كيم "قد يشعر أنه غير ملزم باحترام وقف التجارب النووية".

وأجرت كوريا الشمالية ستّ تجارب نووية بين عامي 2006 و2017، لكنها لم تُجرِ أية تجربة مذاك. ويفرض مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ سلسلة عقوبات مرتبطة بأنشطتها النووية وبرامجها البالستية.

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