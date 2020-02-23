هذا المحتوى تم نشره يوم 23 فبراير, 2020 03:00 ص

عاملة في صيدلية ترتدي قناعاً واقياً وتلبي طلب زبون في كودونيو في إيطاليا في 22 شباط/فبراير 2020

بعد أن اعتبرت بكين بأن فيروس كورونا المستجدّ يشكل أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ تأسيس النظام الشيوعي عام 1949، أرغم الوباء الأحد كوريا الجنوبية على إعلان حالة الانذار القصوى بعد أن فرضت إيطاليا حجرا صحيا على مدن عديدة واتخاذ دول مجاورة لإيران خطوات حمائية.

وبسبب القلق المتزايد من ارتفاع عدد الحالات في إيران (43 إصابة) والوفيات (ثمانية)أغلقت كل من تركيا والأردن وباكستان وأفغانستان حدودها أو قلصت المبادلات مع هذا البلد. والتدابير المتخذة موقتة.

والفيروس الذي ظهر لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر في مدينة ووهان الصينية أدى إلى وفاة 2442 شخصا وإصابة 77 ألفا في الصين القارية وتفشى في حوالى ثلاثين بلدا في العالم متسببا ب24 وفاة.

وصرح الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد أن فيروس كورونا المستجدّ يشكل "أخطر حالة طوارئ صحية" في الصين منذ تأسيس النظام الشيوعي عام 1949، معترفاً بوجود "ثغرات" في حملة مكافحة الفيروس.

ومن أجل مواجهة الارتفاع السريع لعدد الإصابات، قرر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن رفع مستوى الانذار إلى "أعلى درجة". وأكد مون بعد اجتماع للحكومة بهذا الشأن أن وباء كوفيد-19 هو "نقطة تحوّل. الأيام المقبلة ستكون حاسمة".

وتضمّ كوريا الجنوبية، حيث سُجلت إصابة 600 وشخصين، ثاني أكبر عدد من المصابين على أراضيها بعد الصين، إذا استُثنيت سفينة "دايموند برنسيس" في اليابان. وبين هؤلاء 300 من أتباع طائفة مسيحية وست وفيات بينها أربع أعلن عنها الأحد.

وكان 18 من أتباع الطائفة المصابين عائدين من زيارة حج لإسرائيل حيث أعلنت أول حالة واتخذت تدابير جديدة لمنع الدخول لمكافحة الفيروس.

وفي اوروبا، استيقظ حوالى 52 ألف شخص الأحد في مناطق "لا يسمح بالدخول إليها او الخروج منها بدون إذن خاص" في لومبارديا شمال إيطاليا. وهي أول دولة في أوروبا تُخضع مدناً إلى الحجر الصحي، بعد شهر تماماً على اتخاذ الصين تدبيراً مماثلاً حول بؤرة الوباء في مدينة ووهان (وسط الصين) التي تعد 11 مليون نسمة.

وأعلن رئيس منطقة فينيتو شمال شرق إيطاليا عبر قناة "سكاي تي جي 24" الإخبارية أن فعاليات كرنفال البندقية ستنتهي الأحد بدلا من الثلاثاء، شأنها في ذلك شأن الأنشطة الرياضية كافة في المنطقة، جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

وسجلت في إيطاليا 132 إصابة ما يجعل من إيطاليا أول بلد أوروبي من حيث عدد الحالات بحسب الدفاع المدني. وتوفي مسنان جراء الفيروس في البلاد في الأيام الماضية.

وتستعدّ فرنسا أيضاً إلى انتشار محتمل لوباء كوفيد-19، وفق قول وزير الصحة أوليفييه فيران الذي أكد أنه "يتابع عن كثب الوضع في إيطاليا". واعتبر أنه "يُرجّح" أن يكون هناك إصابات جديدة في فرنسا.

على غرار إيطاليا، اتخذت إيران تدابير صارمة بعد تسجيل 15 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 43. وأُعلن عن ثلاث وفيات إضافية الأحد ما يرفع عدد الوفيات إلى ثمانية. وأعلنت الجمهورية الإسلامية السبت إغلاق المدارس في 14 محافظة بينها طهران.

- مخاطر تفشي -

في الصين، بلغ عدد الوفيات الأحد 2442 بعد الإعلان عن وفاة 97 شخصاً إضافياً، جميعهم ما عدا واحدا في مقاطعة هوباي، مصدر الفيروس.

وأفادت وزارة الصحة عن 648 إصابة جديدة ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى حوالى 77 ألفاً.

إلا أن تفشي المرض خارج البلاد هو الأمر الذي يثير القلق.

وتخشى منظمة الصحة العالمية "احتمال تفشي فيروس كوفيد-19 في الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة"، وفق ما قال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وهذه حال الكثير من الدول الإفريقية التي تُعتبر هياكلها الصحية وطواقمها الطبية غير مستعدة لمواجهة الوباء. حتى الساعة، سجلت مصر فقط في القارة الإفريقية، إصابة مؤكدة واحدة.

وتقدّر دراسة نشرها الجمعة مركز الأمراض المعدية في جامعة "امبيريل كولدج" في لندن أن "حوالى ثلثي المصابين بفيروس كوفيد-19 الذين خرجوا من الصين لم يتمّ كشفها على المستوى العالمي".

وفي بعض الأحيان، تغيب الاجراءات الوقائية: فقد أكدت اليابان الأحد أخيراً إصابة راكبة كانت على متن سفينة "دايموند برنسيس" وعادت إلى بلادها عبر القطار الأربعاء بعد أن جاءت نتائج فحوصها سلبية لجهة إصابتها. وعلى غرار هذه السائحة، هناك أكثر من عشرين سائحاً أجنبياً كانوا على متن السفينة.

والأحد أعلن وزير المال الفرنسي برونو لومير لفرانس برس أن وزراء المال وحكام المصارف المركزية لمجموعة العشرين المجتمعين في الرياض مستعدون لاتخاذ تدابير للتصدي "للمخاطر الحقيقية" التي يطرجها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

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