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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أغسطس, 2018 11:46 م 19 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 23:46

قافلة حافلات على متنها كوريون جنوبيون يغادرهم فندقهم في سوكشو في كوريا الجنوبية متوجهين الى كوريا الشمالية للقاء أقارب لهم في 20 آب/أغسطس 2018. (afp_tickers)