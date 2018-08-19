كوريون جنوبيون يتوجّهون للقاء أقارب لهم في الشمال
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قافلة حافلات على متنها كوريون جنوبيون يغادرهم فندقهم في سوكشو في كوريا الجنوبية متوجهين الى كوريا الشمالية للقاء أقارب لهم في 20 آب/أغسطس 2018.(afp_tickers)
غادر حوالى مئة كوري جنوبي صباح الأحد مدينة سوكشو على متن حافلات متجهين الى كوريا الشمالية للقاء أقارب لهم انفصلوا عنهم منذ الحرب (1950-1953).
والقافلة المؤلفة من 14 حافلة على متنها 98 كورياً جنوبياً، غالبيتهم من كبار السنّ، انطلقت وسط حماية أمنية من المدينة الساحلية الواقعة في شمال شرق البلاد، متجهة الى الحدود مع كوريا الشمالية التي لا تبعد كثيراً.
وتندرج هذه السلسلة الجديدة من اللقاءات المخصصة للعائلات التي فرّقت بينها الحرب، وهي الأولى منذ ثلاث سنوات، في إطار الانفراج الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية منذ بداية السنة.
ومن الإثنين ولغاية الأربعاء سيمضي هؤلاء الكوريون الجنوبيون حوالى 11 ساعة مع أقاربهم المقيمين في الشمال، في لقاءات ستجري في منتجع كومغانغ الجبلي الكوري الشمالي تحت إشراف عناصر أمن كوريين شماليين.
والأربعاء، سيفترق الأقارب من جديد، وهذه المرة، قد يكون فراقهم أبديا.
ومنذ العام 2000، نظّمت الكوريّتان 20 سلسلة من هذه الاجتماعات، لكن بعد 65 عاما على الهدنة، بات الوقت ضيقا للذين ما زالوا على قيد الحياة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب