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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أغسطس, 2018 10:25 ص 19 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:25

آن جونغ هو أحد المشاركين في الاجتماعات بين أفراد عائلات فرقتها الحرب في شبه الجزيرة الكورية، في سوكشو في 19 آب/اغسطس 2018

تجمع عشرات من الكوريين الجنوبيين معظمهم من كبار السن الاحد عشية لقائهم الأول المنتظر جدا مع ذويهم الكوريين الشماليين الذين انفصلوا عنهم منذ الحرب (1950-1953).

وتندرج هذه السلسلة الجديدة من الاجتماعات المخصصة للعائلات التي فصل بينها النزاع، والأولى منذ ثلاث سنوات، في إطار الانفراج في شبه الجزيرة الكورية منذ بداية السنة.

وستنظم اللقاءات الأولى الإثنين في منتجع كومغانغ الجبلي الكوري الشمالي.

وقد انفصل ملايين الاشخاص بسبب الحرب الكورية التي رسخت الإنقسام المحكم لشبه الجزيرة.

وتبلغ لي كيوم-سيوم الثانية والتسعين من العمر اليوم. وتأمل في أن تلتقي الإثنين بابنها الذي انفصلت عنه خلال الحرب.

وخلال هربها، فقدت زوجها وابنها الذي كان في الرابعة من عمره، ولم تكن سوى مع ابنتها عندما استقلت عبارة متوجهة الى الجنوب.

وستكون ابنتها معها الإثنين عندما ستلتقيان هذا الإبن الذي يبلغ اليوم الحادية والسبعين من العمر، والذي سيأتي على الأرجح الى هذا الإجتماع العائلي مع زوجة ابنه.

وقالت السيدة لي "لا أعرف بماذا أشعر، هل هو شعور إيجابي أو سلبي". وأضافت "لا أعرف هل ما يحصل حقيقي أم أني أحلم".

وفي الجنوب، تزوجت من جديد وأنجبت سبعة أولاد. لكنها بقيت قلقة باستمرار على ابنها الذي بقي في الشمال. فالأسئلة اليوم عديدة.

وقالت "أين عاش؟ مع من؟ من رباه؟ لم يكن سوى في الرابعة من عمره".

ولم تتوقف الحرب الكورية إلا بهدنة. ولم توقع أي معاهدة سلام، وما زال الشمال والجنوب، تقنيا، في حالة حرب. ومنذ ذلك الحين، منعت كل الإتصالات المدنية بشكل صارم.

ومنذ العام 2000، نظم الجانبان عشرين سلسلة من الاجتماعات للعائلات المنقسمة، مع تحسن العلاقات الثنائية. لكن بعد 65 عاما على الهدنة، بات الوقت ضيقا للذين ما زالوا على قيد الحياة.

وفي البداية، قدم 130 الف كوري جنوبي طلبات للمشاركة في هذه الاجتماعات. والأكثرية الكبيرة منهم قد توفيت حاليا. ومعظم الأحياء تفوق اعمارهم ال80.

أما أكبرهم سنا فيبلغ من العمر مئة سنة وسنة.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب