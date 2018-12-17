كوسوفو تؤكد أن قرار انشاء جيش "لا عودة عنه" قبل اجتماع مجلس الامن

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 ديسمبر, 2018 03:24 م

رئيس كوسوفو هاشم تاجي يتفقد افراد قوة الامن في بريشتينا في 13 كانون الاول/ديسمبر 2018

قال رئيس كوسوفو هاشم تاجي أن قرار بلاده انشاء جيش "لا عودة عنه" قبل أن يتوجه إلى مجلس الامن للمشاركة في اجتماع الاثنين حول هذه الخطوة التي اثارت غضب صربيا، خصم كوسوفو السابق.

وأقر برلمان كوسوفو الجمعة تحويل قوة الطوارئ التي تحمل أسلحة خفيفة إلى جيش نظامي، في تصويت بدعم من الولايات المتحدة التي وصفت الخطوة بالتاريخية.

إلا أن القرار أغضب بلغراد وحليفتها الرئيسية روسيا بسبب رفضهما الاعتراف باستقلال الاقليم الصربي السابق.

وبطلب من صربيا سيعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا عاما لبحث المسألة.

وسيكون هذا ثاني اجتماع بعد الجلسة الطارئة المغلقة التي عقدت الجمعة.

وقبل توجهه الى نيويورك في وقت متأخر من الاحد صرح رئيس كوسوفو للصحافيين أنه "بغض النظر عن المناقشات المقبلة، فإن تأسيس جيش كوسوفو هو عملية لا عودة عنها".

وأضاف "إن حق مؤسسات كوسوفو بتشكيل جيش هو حق تاريخي وينسجم مع إرادة شعب كوسوفو". وسيتم زيادة عديد القوة الامنية في كوسوفو لتصبح خمسة الاف اضافة الى ثلاثة الاف عنصر احتياط. وعبر ذلك، تسعى كوسوفو التي اعلنت استقلالها في 2008 الى تأكيد سيادتها.

وتؤكد بريشتينا ان نحو 115 دولة اعترفت باستقلالها، لكن صربيا مصرة على عدم الاعتراف باستقلال اقليمها السابق الذي خسرت السيطرة عليه بعد حرب 1999 مع حلف شمال الاطلسي.

بورز-سسم/اش/اع

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك